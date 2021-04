(IL PRIMO CARTONE ANIMATO INCLUSIVO, ADATTO A TUTTI I BAMBINI)

Su facebook un nuovo laboratorio per tutti i bambini. Ogni martedì alle 16.00

Tornano gli appuntamenti social con “Lampadino e Caramella” – il primo e unico cartone animato rivolto a tutti i bambini, con o senza deficit sensoriali. Mentre prosegue con successo la messa in onda della serie tv su Rai Yoyo, RaiPlay, Rai Radio Kids e dal 2 aprile anche su TIMVISION, le avventure dei due fratellini nel MagiRegno degli Zampa diventano ora protagoniste di uno speciale laboratorio in programma sulla pagina facebook dedicata (@lampadinoecaramella) tutti i martedì del mese di aprile alle 16.00, e dal titolo “Esploriamo la LIS con Lampadino e Caramella”.

Come il cartoon, l’iniziativa è pensata per promuovere l’inclusività ed abbattere le barriere grazie – in questo caso – all’esplorazione di una delle componenti fondamentali della metodologia messa a punto per realizzare la serie: la Lingua Italiana dei Segni (LIS). Il suo utilizzo – del tutto inedito per il mondo dell’animazione – permette la fruizione del cartone anche ai bambini sordi traducendosi nella presenza di sottotitoli con specifica sintassi e nella traduzione simultanea di ogni scena in LIS, con attori in costume che recitano in live-action inseriti in un fumetto

Proprio da qui muovono i nuovi incontri digitali promossi e realizzati da Animundi con il contributo di Enzo Polidoro, attore del quartetto comico “I Turbolenti”. Sarà proprio sua figlia Lara ad introdurre ogni martedì, in un breve video di un minuto ispirato agli episodi del cartone animato, un tema e a suggerire una “parola” da esplorare.

Seguendo la bambina, insieme agli amici del MagiRegno che verranno di volta in volta in aiuto, si potrà così scoprire video dopo video, per un totale di 8 pillole, come si dice “grazie” o “pronti via” nella lingua italiana dei segni e divertirsi così ad accrescere le proprie abilità di comunicazione.

I video proposti, insieme agli altri laboratori creativi già realizzati nei mesi scorsi, rimarranno sempre disponibili sulla pagina fb di Lampadino e Caramella.

