Su “Radio Kids” arrivano Lampadino e Caramella

Il primo “cartoon able” al mondo in onda anche su Rai Yoyo

“Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa” approda anche su Radio Kids.

A quasi un anno dalla prima messa in onda, il 29 marzo scorso, su Rai Yoyo – lo speciale cartoon able prodotto da Animundi in collaborazione con Rai Ragazzi, festeggia un nuovo, importante, traguardo: dal 15 marzo, dal lunedì al venerdì alle 7.40 e alle 17.40, e nel weekend alle 11.30 e alle 18.20, verrà trasmesso anche su Radio Kids, il canale di Rai Radio dedicato ai bambini.

Inclusive e senza barriere, rivolte a tutti i bambini, con o senza deficit sensoriali, le avventure dei due fratellini e del loro amico, il cagnolino Zampacorta, si prestano perfettamente ad essere ascoltate grazie alla rivoluzionaria metodologia messa a punto per realizzarle.

Proprio la voce narrante, già presente nel cartone animato per illustrare le parti prive di dialogo altrimenti inaccessibili a bambini ciechi o ipovedenti, guiderà ora anche i piccoli ascoltatori di Rai Radio Kids nello straordinario mondo del MagiRegno degli Zampa. Per accedervi occorrerà aver recitato la formula magica e aver imparato così, divertendosi in compagnia di nuovi amici, ad accogliere con naturalezza la diversità di ciascuno.

Unica al mondo, la tecnica del cartoon able prevede infatti l’utilizzo di codici comunicativi e linguaggi del tutto inediti per il mondo dell’animazione, come tra gli altri il ricorso alla traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei Segni (LiS), studiati per intrattenere e stimolare la fantasia di ogni bambino, nessuno escluso.

Insignito di recente del prestigioso Premio Unicef 2020, nell’ambito della 24/a edizione di “Cartoons on the Bay” per il suo impegno totale all’inclusione, Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa è tra i cartoni animati più visti, e apprezzati, di Rai Yoyo.