‘O anche no’, disabili in primo piano su Rai2

Venerdi 26 marzo su Rai 2 alle 0,30 circa e domenica 28 marzo in replica alle 09.10 andrà in onda il consueto appuntamento con “O anche no”, il programma dedicato all’inclusione e alla solidarietà realizzato in stretta collaborazione con Rai per il Sociale.

Paola Severini Melograni incontrerà per una lunga intervista Suor Veronica Donatello, la responsabile del Servizio nazionale Cei per la pastorale delle persone con disabilità. Durante la chiusura dello scorso anno Suor Veronica ha, tra le altre cose, tradotto nel LiS le messe di Papa Francesco. Spazio poi al cooking show inclusivo: questa volta si andrà in Lombardia, a Milano, per scoprire il Panificio Gusti/Lab.

Sempre presenti i ‘compagni di viaggio’: i Ladri di Carrozzelle con la loro musica, le vignette satiriche di Stefano Disegni, la notizia del giorno dal mondo dell’adolescenza di Rebecca Zoe De Luca e le magie del “prestigiattore” Andrea Paris.