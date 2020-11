“DOC” Pierpaolo Spollon: Tutta la verità sulla gamba, ecco cosa è successo

Pierpaolo Spollon è un attore italiano conosciuto e apprezzato dal pubblico televisivo per la sua interpretazione nella fiction targata Rai “Doc – Nelle tue mani”, in onda tutti i giovedì sera in prima serata su Rai1, diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco.

La serie è ispirata alla vera storia del primario Pierdante Piccioni che, risvegliatosi dopo il coma a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 2013, ha riportato lesioni cerebrali e ha perso la memoria degli ultimi 12 anni della sua vita. In Doc, accanto a Luca Argentero e Matilde Gioli, Pierpaolo interpreta Riccardo Bonvegna, uno studente specializzando al primo anno di medicina interna. Il suo personaggio, molto amato dal pubblico, ha perso una gamba in un incidente avuto da bambino per cui indossa una protesi all’arto.

Pierpaolo Spollon e Riccardo Bonvegna

Riccardo Bonvegna è uno dei personaggi più amati della fiction Rai Doc-Nelle tue mani. A prestare il volto allo specializzando è il bravo Pierpaolo Spollon, attore di fiction dai tempi de La porta rossa. Come è riuscito Pierpaolo a girare le scene della protesi alla gamba del suo personaggio? Lo ha raccontato lui stesso in diverse interviste. Certamente indossare i panni di Riccardo non è stato semplice per l’attore. Sul set Pierpaolo è stato affiancato da medici veri e sono stati utilizzati degli effetti speciali vista la caratterizzazione del personaggio, la cui storia è che ha perso una gamba da bambino a causa di un incidente. Certamente il pubblico a casa si è interrogato sulla reale disabilità o meno dell’attore.

Pierpaolo ha spiegato come si sono svolte le riprese. In alcune scene di Doc sollevava la gamba e appoggiava il ginocchio sulla protesi restando in bilico. In post-produzione quindi cancellavano la gamba vera con tecniche di effetti speciali. Nelle scene invece relative al personaggio di Riccardo Bonvegna di spalle, la produzione ha utilizzato come controfigura un ragazzo realmente disabile, con cui Pierpaolo ha studiato il personaggio di Riccardo. Il ragazzo che fa la controfigura ha realmente perso una gamba a 14 anni. Dunque gli sceneggiatori di Doc-Nelle tue mani si sono ispirati anche un’altra storia vera, come quella del primario Pierdante Piccioni, per creare il personaggio di Riccardo.

Piepaolo Spollon e la disabilità

Piepaolo si è impegnato molto prima di iniziare la lavorazione sul set di Doc-Nelle tue mani. E' stato per due settimane al Policnico Gemelli di Roma dove ogni giorno seguiva un medico diverso per capire i segreti del mestiere. Pierpaolo ha anche imparato a usare il defibrillatore grazie all'aiuto di un professionista sul set. Pierpaolo si è espresso anche nei confronti della disabilità, data certamente la caratterizzazione del suo personaggio in Doc. Pierpaolo è molto attento a questo tema, ha dichiarato che c'è ancora bisogno di informazione in merito e che solo quando si smetterà di guardare con compatimento la disabilità le cose cambieranno.