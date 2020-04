Rai 1, la programmazione tv di Pasquetta lunedì 13 aprile: c’è Il commissario Montalbano

Per il giorno di Pasquetta, lunedì 13 aprile, la programmazione tv di Rai 1 prevede la messa in onda dei classici contenitori settimanali della mattina e del pomeriggio, dei tradizionali quiz serali che vengono trasmessi prima e dopo l’orario di cena e di un episodio de “Il commissario Montalbano”. Nel corso della giornata del Lunedì dell’Angelo ampio spazio anche all’attualità con le ultime news e gli aggiornamenti del TG1, di RaiNews24, del notiziario per i non udenti e di Rai Parlamento.

La programmazione Tv di Rai 1 per il mattino e il pomeriggio

Il palinsesto della prima rete Rai per il giorno di lunedì 13 aprile viene inaugurato alle ore 06:00 dalla prima edizione di RaiNews24.

Dalle 06:45 alle 10:00 appuntamento con “Unomattina” condotto da Valentina Bisti e Roberto Poletti. Nel corso della mattinata il consueto contenitore mattutino della rete ammiraglia andrà in pausa per la Messa di Papa Francesco, in programma alle 07:00, per il TG1 delle 08:00, per RaiNews24 alle ore 09:00 e per il TG1 L.I.S. e Rai Parlamento che verranno trasmessi rispettivamente alle ore 09:10 e alle 09:35.

Alle 10:30 ci sarà modo di conoscere nuove “Storie Italiane” in compagnia di Eleonora Daniele. Il format della bionda presentatrice andrà in pausa per due edizioni di RaiNews24, alle 11:00 e alle 12:30, mentre alle 13:30 scatta l’ora del TG1.

Alle ore 14:00 viene il momento di aggiornare il “Diario di casa” con Armando Traverso e Carolina Benvenga, mentre alle 14:10 il palinsesto di Rai 1 per questa giornata festiva prevede la messa in onda di “Techetechetè” per una puntata dedicata al trio formato da Anna Marchesini, Tullio Solenghi e Massimo Lopez.

Un altro appuntamento con gli aggiornamenti di RaiNews24 è fissato per le ore 15:00, mentre alle 15:40 tornano gli episodi della soap “Il Paradiso delle signore”.

Dalle 16:30 alle 16:40 l’informazione presidia la rete con una nuova edizione del TG1, con il TG1 Economia e con le previsioni meteo. Alle 16:50 prende il via una nuova settimana per il contenitore pomeridiano “La Vita in Diretta”, condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, mentre alle 18:50 va in onda “L’eredità” al quale farà seguito il TG1 delle 20:00.

I programmi in prima e in seconda serata

Dopo una nuova puntata del game show “I Soliti Ignoti – Il ritorno”, condotto da Amadeus, in programma alle ore 20:30, la programmazione tv di Rai 1 per la prima serata ha in scaletta un episodio de “Il commissario Montalbano“ intitolato “Gatto e Cardellino” che verrà trasmesso alle 21:25 circa.

Alle ore 23:30, infine, il palinsesto del primo canale Rai per il giorno di Pasquetta si concluderà con il programma “Frontiere” condotto dal giornalista e presentatore Franco di Mare.

