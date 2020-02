La prima ospite di Monica Marangoni e del maestro Stefano Palatresi è Cristiana Polegri, artista a 360°, musicista, cantante, attrice, doppiatrice e ballerina, che durante il suo percorso ha affiancato grandi nomi della musica come Franco Califano e Mario Biondi.

Subito dopo Giuseppe Sangiovanni, responsabile del Settore Pubblica Utilità della Rai e Laura Santarelli, presidente della Federazione Italiana delle Associazioni Sordi, ci raccontano la grande novità Rai per questo Sanremo 2020: le cinque serate del Festival saranno disponibili su Rai Play anche nella lingua dei segni, attraverso vere e proprie performance artistico/linguistiche per portare la musica e le canzoni della manifestazione ai non udenti.

Poi conosciamo il grande scrittore italiano, Eraldo Affinati e le sue “Scuole Penny Wirton” che insegnano l’italiano agli stranieri. Continuiamo il tema dell’apprendimento dell’italiano con Vincenzo D’Angelo della Società Dante Alighieri e la sua piccola lezione d’italiano. Poi, la cantante Maria Carfora interpreta una canzone dedicata all’amicizia: “L’amico è”, portata al successo da Dario Baldan Bembo fra il 1982 e il 1983.

Passiamo dalla musica al cinema con il nostro critico cinematografico Alessandro Boschi che ci fa scoprire il film documentario “Wrestlove – l’amore combattuto” del giovane regista Cristiano Di Felice. Ritorna a trovarci Massimiliano Finazzer Flory, attore e regista, che da tempo con le sue tante attività rappresenta un ponte culturale tra l’Italia e gli Stati Uniti, mentre il Maestro Corrado Rovaris, direttore della Philadelphia Opera Company, è collegato da Filadelfia. Concludiamo con il buon umore del nostro Sasà Salvaggio e le sue “news”.

Programmazione:

Rai Italia 1 (America del N)

NEW YORK/TORONTO Lunedì 3 Febbraio h17.00

LOS ANGELES Lunedì 3 Febbraio h14.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Lunedì 3 Febbraio h14.00

SYDNEY Lunedì 3 Febbraio h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Lunedì 3 Febbraio h18.45

Rai Italia 4 (America del S)

BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Lunedì 3 Febbraio h18.30

