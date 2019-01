Tra coloro che hanno un problema di salute, c’è anche chi vuole risolverlo a tutti i costi ricorrendo al web non solo per informarsi su diagnosi e cura ma soprattutto per acquistare prodotti che promettono ma non mantengono, come un olio capace di curare la sordità.

Si chiama OtoBio, il flaconcino venduto su internet a soli 49 euro che, con poche gocce di olio naturale al 100%, prometterebbe a chi lo acquista il ripristino dell’udito e la rigenerazione delle cellule ciliate.

L’azienda che lo commercializza si trova nella Repubblica di San Marino, stando a quanto riportato da “Mi manda Raitre”, il programma tv trasmesso su Rai 3 che si occupa della difesa dei diritti dei consumatori ed è fonte di denuncia degli sprechi della Pubblica amministrazione, ritardi nell’attuazione delle liberalizzazioni, percorsi non trasparenti che regolano l’accesso al mondo del lavoro e truffe ai cittadini. (…)

Tratto da La Serenissima

