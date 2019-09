La speranza più grande è che Elisa risponda con un bel «like». Se lo meriterebbe Angelica Martin, ventunenne di San Polo, che lunedì ha postato sui social un video in cui interpreta un brano della cantante triestina con il linguaggio dei segni.

Un lavoro portato a termine dopo due mesi di prove e rifiniture, in cui la giovane studentessa bresciana mette a frutto quanto imparato nei corsi seguiti per ottenere il terzo livello della Lis (Lingua italiana dei segni). «Una delle mie zie era interprete e ho preso da lei il desiderio di impararla – spiega -. Una passione che va oltre e che riguarda la comunicazione per mezzo del corpo in generale». IL VIDEO ha fatto presto il pieno di pollici alzati, commenti e condivisioni. «Ciò che mi ha fatto più piacere è leggere che ho toccato le corde profonde, rendendo la canzone ancor più emozionante anche per chi sordo non è» ha rivelato Angelica. (…)

https://www.bresciaoggi.it/