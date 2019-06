Normalmente siamo abituati ad ascoltare musica in modo molto semplice e a godere dell’effetto dei suoni a vari livelli. Purtroppo non è così facile per tutti. Esistono vari livelli di sordità e qui ovviamente le cose si complicano. Le vibrazioni sonore che producono i processi cognitivi nel cervello, quando l’udito è danneggiato possono cambiare di forma e intensità. Nei casi più avanzati la musica può essere riconosciuta solo attraverso il tatto, ma avere un importante ruolo nel legame tra testi e suoni, attraverso la lingua dei segni.

Tutti sanno che la musica sparata nelle orecchie a tutto volume può recare serissimi danni all’udito fino a portare alla sordità. Qualcuno però ha affrontato il problema dal verso opposto: se il volume è talmente alto da essere avvertito perfino fisicamente, perchè non fare ballare a tempo di vibrazioni anche i non udenti? Nati nel 2003 al Rocket Club di Londra, queste feste aperte ai sordi contano migliaia di partecipanti.

Rave per sordi

Ballare a tempo di vibrazioni è una esperienza emozionante, ma oltre al volume altissimo, la caratteristica fondamentale della musica dei deaft rave è l’intensità dei bassi. Persone con gradi diversi di sordità possono avvertire le sonorità dei brani sparati nelle serate in modo più o meno intenso, ma ciò che più importa è che tutti avvertano le vibrazioni martellanti provocate dal ritmo in tutto il corpo, in modo da potersi scatenare e ballare a tempo di musica per una intera notte.

Ovviamente i rave dei sordi, che nel frattempo sono diventate manifestazioni importanti che si svolgono in molte città del mondo, celebrano anche un modo di essere, socializzare e fare cultura dei non udenti. Tutti possono partecipare, anche persone non audiolese, con la raccomandazione di portare dei robusti tappi per le orecchie. Lo scopo è anche unire diverse comunità di persone all’insegna del divertimento. La sordità può infatti portare all’isolamento e i non udenti spesso vengono emarginati della società.

Interpretare la musica con i segni

Amber Galloway Gallego è una nota e riconosciuta interprete che ha creato un nuovo modo di sperimentare la musica. Il suo tentativo trovare un nuovo sistema per connettere testi e suoni soprattutto nel mondo hip hop e rap.

Danza per non udenti

Se la musica può essere di grande aiuto per i non udenti, alzare il volume non è l’unico modo per avvicinare i sordi al ritmo. Ad esempio l’inglese Mark Smith, a cui all’età di 4 anni è stata diagnosticata una sordità totale, dopo avere studiato danza a livello di laurea e lavorato come coreografo negli ultimi 20 anni, ha realizzato uno spettacolo di danza autobiografico per raccontare al pubblico la sua esperienza attraverso i Deaf Men Dancing, una ensemble di ballerini sordi professionisti.

Uno dei suoi scopi è anche insegnare le persone sorde a ballare. I suoi studenti cominciano mettendo le mano sugli altoparlanti per sentire le vibrazioni che si muovono attraverso il corpo e che sentono attraverso il pavimento in legno. Ballando sempre a piedi nudi dopo molto allenamento riescono a ballare perfettamente sincronizzati. Nei suoi spettacoli tutto il corpo ha un ruolo importante. Secondo Smith i ballerini sordi interpretano i movimenti anche in modo diverso, sono emotivamente più portati a comunicare piuttosto che a concentrarsi sul lato più tecnico, e insomma ad ascoltare e vivere la musica forse nel modo più autentico.

