Saranno le mani le protagoniste del concerto in programma giovedì nella chiesa di San Gaetanoa Bitonto, a partire dalle 19,30. Nell’aula liturgica dell’edificio religioso infatti andrà in scena ‘Le mani in…cantano“, concerto vocale a ingresso libero, tradotto nella lingua LIS, la lingua dei segni italiana e organizzato dalla Rete delle Organizzazioni dell’Area della Disabilità nell’ambito di “Natale on the Road”, il programma degli eventi natalizi del comune di Bitonto dedicato alle persone con fragilità del territorio. Sul palco si esibiranno Nicola Scarola, alla chitarra e sax alto, Michelangelo Cotugno, al corno, Daniele Marzulli, al sax tenore e Maria Puglisi alle percussioni e voce.

Strumentisti di rilievo per accompagnare le voci di Angela Drimaco e Rosanna Doria e del Coro Arcobaleno Ensamble,

composto da A. Antonino, N. Aruanno, S. Calamita, M. Coviello, B. Croce, L. Dentamaro, A DiLillo, L. Gentile, A. Lamacchia, G. Lisi, T. Maiorano, M. Marrone, D.Margiotta, S. Mastronardi, F. Natale, C. Rutigliano, F. Sannicandro e I. Saracino.

Le interpreti Lis performer, invece, saranno Antonia Morea, Rosanna Malerba e Speranza Fiorentino.

https://www.bitontoviva.it