La notte di San Lorenzo

Il film rievoca un episodio della seconda guerra mondiale.

Il 10 agosto 1944 la popolazione di San Martino cerca di raggiungere le postazioni americane e di sottrarsi alle rappresaglie naziste. Il film è ambientato nel 1944, nell’ondulata campagna toscana, percorsa dai brividi e dal terrore delle ultime fasi della “guerra di liberazione”, con i nazisti sullo sfondo, lo scontro partigiani-fascisti, prima incombente, poi esplosivo, e – in primo piano – la tragedia corale di una popolazione inerme, in parte vittima di un feroce massacro, ma in parte in marcia verso la libertà.

I Premi vinti: Premio Venezia Classici 2018 – miglior film restaurato, Gran Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes 1982, il Premio dei Critici Cinematografici Americani per il miglior film del 1983 e per la miglior regia, il Premio della Critica Cinematografica Francese, il David di Donatello, il Nastro d’argento e la Grolla d’oro 1983.

La notte di San Lorenzo è un film d’arte e proprio per questo è un’esperienza cinematografica rivolta a un pubblico che vuole amare il cinema e tornare a popolare le sale per nutrire la propria anima.

La storia racconta di coraggio e di resistenza, sentimenti e valori sui quali poggiare il progetto di riavvio del nostro Paese.

La cultura, anche attraverso la capacità inclusiva che essa potrà esprimere, sarà l’elemento decisivo per garantire a tutti gli Italiani, nessuno escluso, strumenti e percorsi per partecipare attivamente a un grande processo di rinascita sociale.

La sottotitolazione e l’audiodescrizione di “La notte di San Lorenzo” sono state realizzate dagli studenti della VI Edizione del Corso di Formazione per Sottotitolatori e Audiodescrittori organizzato ogni anno da +Cultura Accessibile.

In occasione della proiezione verranno consegnati agli iscritti gli attestati di partecipazione.

L’accessibilità alla cultura è oggi più che mai il tema centrale e nevralgico per promuovere l’inclusione sociale e garantire diritti a milioni di famiglie.

Il capolavoro di Paolo e Vittorio Taviani verrà proposto con sottotitoli e audiodescrizione grazie alla sinergia tra +Cultura Accessibile e CSC-Cineteca Nazionale, che ha reso possibile negli ultimi tre anni la resa accessibile di alcune delle sue copie restaurate.

