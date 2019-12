L’Associazione + Cultura Accessibile, Supercinema Venaria e Fertili Terreni Teatro

3 dicembre l’accesibilità raddoppia- cinema e teatro

Venaria

Supercinema ore 18.00 – Ingresso libero

Piazza Vittorio Veneto, 5

Le Mani sulla Città

regia di Francesco Rosi, 1963

edizione restaurata a cura della Cineteca Nazionale (del CSC)

Un particolare ringraziamento a

Proiezione accessibile tramite sottotitolazione integrata e audiodescrizione

scaricabile da www.moviereading.com e

fruibile tramite le cuffie del proprio cellulare.

Si consiglia di scaricare la app prima dell’ingresso in sala.

Torino

Nell’ambito della Stagione Fertili Terreni

TeatroCubo Teatro/Off Topic

Via Giorgio Pallavicino, 35

Something about you

3-4 dicembre, ore 21

Biglietto intero: €12 Biglietto. Ridotto: €10

Prenotazioni

via mail, Whatsapp o telefonicamente (biglietteria@fertiliterreniteatro.com; 331 39 10 441).

Le prenotazioni telefoniche e tramite Whatsapp saranno prese in carico da lunedì a venerdì in orario 15-18.

Spettacolo accessibile tramite sottotitolazione live e audio introduzione

a cura di Cristina Ghiga

Info 339.6116688 – daniela.trunfio@fastwebnet.it