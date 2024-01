Continua la stagione di spettacolo accessibili del Teatro Stabile

PUBBLICITA



Ecco le prossime date. Sono 5 spettacoli con il seguente calendario

16 – 21 GENNAIO 2024

TEATRO CARIGNANO

L’ISPETTORE GENERALE

13 – 18 FEBBRAIO 2024

TEATRO CARIGNANO

ANTONIO E CLEOPATRA



19 – 24 MARZO 2024

TEATRO CARIGNANO

LA RAGAZZA SUL DIVANO



16 – 21 APRILE 2024

FONDERIE LIMONE

MEDEA



14 – 19 MAGGIO 2024

TEATRO GOBETTI

FINE PENA ORA

Sul sito web (predisposto per la lettura da parte di applicazioni screen reader e con funzioni accessibili) e sulla App del TST, saranno disponibili materiali consultabili prima della fruizione dello spettacolo per avvicinarsi maggiormente al linguaggio del teatro: il video di approfondimento con audio, sottotitoli in italiano e in LIS, la scheda di presentazione dello spettacolo e la trama facilitata

SOPRATTITOLI in italiano e in italiano semplificato con descrizione dei suoni (su smartglasses o tablet, forniti dal teatro)

AUDIOINTRODUZIONE ad inizio spettacolo e AUDIODESCRIZIONE (su smartphone, forniti dal teatro)

TOUR TATTILE venerdì 19 gennaio 2024 ore 18.00

La partecipazione ai tour tattili è gratuita fino esaurimento posti,

E’ necessario prenotare. Scrivere a: accessibilita@teatrostabiletorino.it

INFO E PRENOTAZIONI

accessibilita@teatrostabiletorino.it – 011 5169460 – www.teatrostabiletorino.it/accessibilita

Per gestire al meglio l’accoglienza, è richiesta la prenotazione anticipata

Contatti: biglietteria@teatrostabiletorino.it – 011 5169555

L’ISPETTORE GENERALE

16 – 21 GENNAIO 2024

di Nikolaj Gogol’

adattamento e regia Leo Muscato

con Rocco Papaleo

L’annuncio della visita di un ispettore generale getta nel panico piccoli e grandi burocrati di una cittadina russa. Dialogo dopo dialogo, tutti rivelano la propria paura e ne restano accecati.

Una commedia degli equivoci estremamente divertente che si prende gioco della volgarità e della corruzione che connotano il nostro mondo.

Orari degli spettacoli

martedì, giovedì e sabato: ore 19.30,

mercoledì e venerdì: ore 20.45,

domenica: ore 16.00

Durata dello spettacolo: 1 ora e 40 minuti senza intervallo

Prezzo Biglietti

Le persone con disabilità hanno diritto per tutti gli spettacoli in programma all’ingresso ridotto accessibile e l’eventuale accompagnatore, in caso di necessità, ha diritto al biglietto omaggio.

ridotto accessibile € 30,00*

under 25 € 17,00

under 18 € 12,00

TOUR TATTILE

venerdì 19 gennaio 2024 ore 18.00

La partecipazione ai tour tattili è gratuita fino esaurimento posti,

E’ necessario prenotare. Scrivere a: accessibilita@teatrostabiletorino.it

Progetto in collaborazione con +CulturaAccessibile

Continua la stagione di spettacolo accessibili del Teatro Stabile