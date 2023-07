PUBBLICITA

Grazie alla sensibilità della Fondazione INDA e dell’associazione “Amici dell’INDA” per la decima stagione, su iniziativa dell’associazione “Sicilia Turismo per Tutti”, le persone sorde hanno avuto la possibilità, grazie alla presenza di due interpreti LIS, di assistere alla rappresentazione teatrale dello spettacolo “Ulisse: l’ultima Odissea” di Omero giorno 30 giugno 2023 (regia di Giuliano Peparini) presso il Teatro Greco di Siracusa.

“L’evento – unico esempio al mondo di teatro di pietra “per tutti”, ha detto Bernadette Lo Bianco, Presidente dell’Associazione “Sicilia Turismo per Tutti”, – è stata anche quest’anno una grande occasione di dare la possibilità a tanti sordi entusiasti (oltre 60 persone) appassionati di teatro di potersi avvicinare nuovamente agli importanti eventi messi in scena: un vero e proprio esempio di abbattimento delle barriere comunicative, nel segno della continuità della fattiva collaborazione tra la Fondazione INDA, l’Associazione Amici dell’INDA che ha supportato il servizio di interpretariato, l’Associazione “Sicilia Turismo per Tutti” e l’Ente Sordi di Siracusa.