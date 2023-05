PUBBLICITA

Sarà un autentico viaggio storico-romantico-musicale sulle orme di Luigi Da Porto e Lucina Savorgnan quello che la Compagnia Teatrale “Chi è di scena” proporrà in “I luoghi di Giulietta e Romeo in Friuli” domenica 28 maggio 2023, con inizio alle 17.00, al Teatro Comunale di Cormons, nell’ambito della settima edizione di Musica senza un senso.

Il Friuli ospitò il creatore di “Giulietta e Romeo”, Luigi Da Porto, dal 1510 al 1511.

La sua storia si dipanò in diversi luoghi della regione, se si tiene conto sia delle sue avventure militari, sia della sua parentela con la famiglia Savorgnan, sia della sua storia d’amore con Lucina Savorgnan che ispirò poi la creazione dei due innamorati veronesi.

In questo spettacolo di teatro-narrazione verranno esplorati i luoghi di “Giulietta e Romeo” in Friuli ma, a differenza del solito giro turistico, le città e i palazzi visitati saranno quelli dell’epoca, con le sale, gli affreschi, gli odori e i rumori che Gregorio Grasselli, nella duplice veste di autore e narratore, saprà stimolare nell’immaginazione del pubblico. Un contributo fondamentale alla narrazione arriverà dai giovanissimi allievi dell’Istituto di musica Vivaldi di Monfalcone e da quelli della Glasbena šola Nova Gorica: più di trenta tra cantanti, strumentisti e danzatori che riproporranno le musiche e le canzoni in voga proprio in quegli anni.

Spettacolo accessibile con sovratitoli e interprete LiS

INGRESSO LIBERO

