Sovratitoli per non udenti per «La Bohème» allo Stignani

Sarà accessibile anche per non udenti «La Bohème», opera di Giacomo Puccini che sarà portata in scena con un nuovo allestimento curato da Orchestra Senzaspine mercoledì 5 aprile alle 20.30 al teatro Stignani di Imola. L’opera, infatti, sarà sovratitolata a cura di Fiadda Er, Associazione per i diritti delle persone sorde e famiglie, nell’ambito del Progetto regionale ACCESs, Accessibilità Comunicazione Cultura e Sottotitoli per le persone sorde.

Ispirata al romanzo «Scènes de la vie de Bohème» di Henry Murger, La Bohème di Puccini, il cui libretto è di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, fu da subito un trionfo senza eguali entusiasmando pubblico e stampa. L’allestimento che andrà in scena a Imola è una produzione di Orchestra Senzaspine, diretta dal maestro Tommaso Ussardi e realizzata in collaborazione con VoceAllOpera, compagnia di canto formata dai vincitori della seconda edizione del concorso lirico internazionale Giancarlo Aliverta, Coro delle Voci Bianche del Teatro Comunale di Bologna e Coro Lirico Sinfonico Colsper. In occasione de «La Bohème» sarà possibile ammirare la buca d’orchestra del teatro imolese, che durante gli spettacoli di prosa resta chiusa e coperta dalle prime file di platea. Orchestra Senzaspine festeggia con questo e altri allestimenti il proprio decennale, realizzando per il 2023 dieci nuovi titoli, tanti quanti gli anni raggiunti, in un insieme di spettacoli adatti a tutti i gusti e tutte le età.

Biglietti: da 40 a 20 euro a seconda dei posti, 11 euro per under 20. Prevendita online su VivaTicket. Biglietteria allo Stignani aperta mercoledì 5 dalle 18.30 alle 20.30.