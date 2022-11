PUBBLICITA

Mercoledi’ 9 Novembre 2022 dalle 19:00 alle 21:30, alla Noaddress Gallery, faremo la prima ediziona italiana di Sub_Bar, un evento di musica per subfrequenze, nominato come miglior progetto di innovazione sociale dell’anno dalla European Investment Bank. Sub_Bar, oltre ad essere la prima forma compositiva dedicata al tatto, e’ il primo ecosistema musicale alla portata dei sordi.

PUBBLICITA

Arrivati al decimo evento in Europa, dopo esser passati da Berlino, Lisbona, Colonia, Lipsia e Porto, abbiamo scelto di collaborare con ANMA, il primo bar dei sordi di Reggio Emilia, per gettare la prima pietra di un percorso di intrattenimento, educativo e di ricerca, che indubbiamente aprira’ le porte ad un nuovo linguaggio innovativo, immersivo ed intenso, che crea un esperienza simile al sogno ed invita le persone ad entrare in un leggero stato di trance.

Forti della collaborazione con Ableton, RCF, Musikfonds, della Facolta’ di Psicologia dell’Universita’ di Lisbona e di piu’ di 30 artisti di fama internazionale, vorremo invitarvi al nostro evento, muniti di curiosita’ ed aperti all’inspirazione. Oltre all’ascolto di vari brani da parte dei nostri artisti, avremo due concerti di due artisti interdisciplinari, uno di Atelier Francesco, fondatore di Eufonia e Sub_Bar, l’altro di Alberto Codeluppi, dottore in neuroscenze: il tutto, utilizzando frequenze dai 30hz ai 150hz.

Comunicato stampa: Sub_Bar Reggio Emilia 9_11_2022 – Information Sheet

SUB_BAR OFFICIAL VIDEO

ARTISTI (la lista non e’ intera)

TICKETS & PROGRAMMA

FB EVENT

Ferval SRL tra i nostri sponsor dopo “Facolta’ di Psicologia dell’Universita’ di Lisbona”

www.eufonia.io

Follow us on IG: @eufonia.io I @subbar.eufonia

Facebook: Eufonia = Sound / Art + Science