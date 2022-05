PUBBLICITA

“Corro come il vento”, questo il titolo del primo brano musicale di Marco Frattini, musicista ed affermato runner, titolare del brand #iovedodicorsa.

È particolare la storia di Marco Frattini, affetto da ipoacusia bilaterale profonda, che dal 2006 ha perso completamente la capacità uditiva. Questa condizione fortemente invalidante non ha minato, però, la forza e il coraggio di questo artista e sportivo che, anzi, si è sentito spronato ad aumentare la propria attività lanciando, in modo del tutto spontaneo, un messaggio per far capire che “tutto sia possibile” se c’è la volontà.

Oggi, dopo un lungo silenzio obbligato, Marco torna a calcare la scena musicale in veste di compositore e musicista.

Il singolo inedito “Corro come il vento”, è stato prodotto grazie alla sintonia di lavoro e d’intenti tra Marco Frattini, Andrea Baroldi e Alessio Barbieri. Andrea Baroldi musicista eclettico, poli strumentista si è occupato degli arrangiamenti, della pre produzione e Alessio Barbieri, cantante, della voce oltre agli stessi Frattini e Baroldi ai cori.

“Corro come il vento” è il primo singolo uscito in questa nuova fase creativa musicale di Marco Frattini che porterà alla luce altri 5 nuovi brani inediti. Generi eterogenei, passando dalla musicalità della disco music fino all’intensità del rock più duro e deciso. Un mix di sonorità vivaci, dal sapore fresco e frizzante che, ne siamo certi, troveranno la giusta collocazione all’interno dell’ampio e affollatissimo panorama musicale.

“Corro come il vento” è diventato l’inno dei maratoneti già dall’evento WMD night 2021, meeting di atletica organizzato da Giorgio Rondelli dove, per la prima volta, è stato diffuso questo piacevolissimo brano dell’ex musicista, ex fonico e campione di maratona e colonna sonora ufficiale di numerosi eventi podistici in tutta Italia tra cui ricordiamo Venice Marathon, Run Rome The Marathon, Ravenna Music Racetanto per citarne alcuni tra i più prestigiosi

“Corro come il vento” può essere scaricato dalla sezione Juke Box del sito www.iovedodicorsa.com in formato gratuito oppure al costo di € 16,00 che prevede l’acquisto della bandana dedicata che verrà spedita gratuitamente in tutta Italia. Con l’acquisto della bandana si contribuirà alla creazione del video musicale del brano.

Siete pronti a cambiare ritmo?

CHI È MARCO FRATTINI

Marco Frattini ha vissuto l’adolescenza come tutti, tra scuola e hobby, l’amore per l’atletica e per la musica, laureato in odontoiatria e protesi dentale, si è occupato di odontoiatria speciale e ha successivamente anche conseguito un diploma da Chef.

Nel 2006, a soli 30 anni, Marco diventa sordo e trova nella corsa una grande amica, iniziando a collezionare diversi successi sportivi (6 titoli Italiani FSSI, 3 titoli mondiali di categoria, oltre a numerosi piazzamenti) e concepisce l’idea di comunicare attraverso la corsa, scrivendo libri legati alla sua personale esperienza (www.iovedodicorsa.com/libri).

Nel 2008 ha ideato e messo a punto il progetto Il teatro oltre il silenzio per l’abbattimento delle barriere artistiche teatrali in collaborazione con l’associazione Li.Fra di Roma.

In seguito lancia un social network dedicato alla corsa, una app, «CiaoRunner», nata per condividere la sua passione per la corsa con gli altri runner e un vero e proprio brand di prodotti tecnici per il mondo dello sport, “#iovedodicorsa”. Quest’anno ritorna, dopo un lungo periodo di inattività artistica, a uno dei suoi primi amori, la musica e lo fa con una serie di brani musicali imprevedibili e accattivanti oltre che coniugandoli con il suo amore per la corsa.

DOVE INCONTRARE MARCO FRATTINI

La grande attività divulgativa e di promozione del materiale dedicato ai runner creato da Marco Frattini è facilmente visibile ed acquistabile sia sul sito internet che nelle principali corse podistiche, dove è sempre presente uno stand dedicato.

Ecco alcune delle prossime gare dove è possibile incontrare e conoscere Marco:

Maratona Roma 27 marzo

Ravenna Music race 29 maggio

Marcialonga Running 3 settembre

Maratona Alzheimer Cesenatico 11 settembre

Maratona Venezia 23 ottobre *****

Maratona Lago Maggiore 6 novembre

Maratona Ravenna 13 novembre

Maratona Reggio Emilia

ASCOLTA ‘CORRO COME IL VENTO’ SU SPOTIFY

https://open.spotify.com/track/0d3sKiEtmnojs2YslMM0gA?si=X1-kb5j5R6m27OsL82oFIA&utm_source=whatsapp

Testo e musica: Marco Frattini

Programmazione informatica, chitarra, basso, fiati: Andrea Baroldi

Voce: Alessio Barbieri

Cori: Alessio Barbieri, Andrea Baroldi, Marco Frattini

Masterizzato presso: Hdstudio, Lecco da Stefano Fumagalli

Grafica: Elena Origgi, Daniela Meda

Fotografia: Alessandro Martellotta

Responsabile informatico: Gianluca Logozzo

Tour Manager e Rapporti con gli sponsor: Marika Grimilde Barbareschi

Ufficio Stampa: Cesare Monetti-Run Today, A-Z Press, Greta La Rocca

Tag ufficiale: #corrocomeilvento

LINKS

Website: https://www.iovedodicorsa.com/

Facebook: https://www.facebook.com/frattini.marco.98

Facebook: https://www.facebook.com/iovedodicorsa

Instagram: https://www.instagram.com/iovedodicorsa/

YouTube: https://www.youtube.com/user/frattellox

Twitter: https://twitter.com/iovedodicorsa

Per info/interviste: Ufficio stampa A-Z Press