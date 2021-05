Appuntamento per sabato 15 maggio alle ore 21 su NTI canale 271 del digitale terrestre e su web streaming:https://www.ntimedia.it/

(UNWEB) Perugia – Torna il teatro di F.I.A.D.D.A Umbria (associazione famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi), torna nonostante una pandemia che ci ha provati e che ha reso ancor più vere le parole di Seneca: “La vita è come una commedia: non importa quanto è lunga, ma come è recitata”. Recitano da ottobre del 2019 i giovani attori, recitano per portare in scena, nel settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta, lo spettacolo: “Transumanar oltre la selva oscura… qui si convien lasciar ogni sospetto” con la regia di Domenico Madera.

Erika Bianchetti, Elia Bisogno, Cesare Foresi, Stefani Salis Estrada, Matilda Maggesi, Davide Mariottini, Arianna Parisi, Francesco Putti, Sara Radicioni, Michele Romani sono loro i protagonisti, ragazzi udenti e non udenti (con protesi o impianti cocleari), che si mettono in gioco, sfidano il palco, recitano di spalle magari non sentendo bene ma facendo appello a tutta la loro forza e concentrazione.

Questo è il quinto spettacolo voluto da Fiadda e sul palco non ci sono protagonisti ma attori, da cui Madera è sempre riuscito a tirare fuori la loro personalità andando al di là del limite uditivo, facendolo diventare risorsa.

Lo spettacolo si ispira alla Divina Commedia ed è un viaggio a doppio binario, in parte nel poema dantesco e in parte nelle loro vite. Nella narrazione Dante scompare e il suo posto lo prendono gli attori, mentre l’incontro con Virgilio sarà interpretato più volte. Paolo e Francesca e le loro parole d’amore saranno una parte cruciale della rivisitazione del poema.

“Nessuno ci ferma nessuno – spiegano i ragazzi – la Pandemia ci fa un baffo. Sotto la guida dell’immancabile Domenico Madera abbiamo sfidato ogni limite di tempo e spazio. Le prove sono cominciate in presenza ad ottobre del 2019 poi è arrivato il Covid-19, abbiamo proseguito studiando le nostre parti e vedendoci online. La drammaturgia in video è difficilissima ma non ci siamo fermati, siamo andati avanti, a spingerci è stata la voglia di superare la chiusura che il Covid-19 ci imponeva”.

Lo spettacolo sarà visibile sabato 15 maggio alle ore 21 solo su NTI canale 271 del digitale terrestre, su web streaming: https://www.ntimedia.it/ e, in perfetto stile Fiadda, sarà interamente sottotitolato così da renderlo accessibile a tutti.

Un ultimo appello al pubblico da parte dei giovani attori protagonisti: “Anche se non sarà affatto la stessa cosa senza di voi, nostro amato pubblico, che ci avete sempre regalato energia e affetto, cercheremo comunque di trasmettervi, ovunque siate, emozioni!”. Non Mancate.