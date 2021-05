ROMA – Sarà in scena giovedì 20 maggio 2021 alle ore 20.00 al Teatro Lo Spazio – via Locri 42 -, “Incoronate comiche – Stand-Up Comedy…siamo comiche e non c’è niente da ridere!”, ideato da Giuditta Cambieri ed interpretato da G. Cambieri, Lorella Pieralli, Laura De Marchi, Argentina Cirillo, Gisella Cesari, Serafino Iorli, Elena Mazza, Alessandra Merico, Giorgia Ciotola, Giuseppe Cometa, Simone Esposito, Carolina Cigliola, Francesca Lalli, Irina Fartade, Giulia Senese, Elda Di Giannatale e Carlo Wialletton.

di Alessandro Poggiani

L’evento, nato da un’idea di Giuditta Cambieri, prevede una serata diversa con attrici ed attori a sorpresa che sperimentano nuovi monologhi comici.

Autrici ed attrici si incontrano lanciandosi eroicamente alla ricerca di una comicità che riesca a rider di sé ed a far ridere cercando di rompere le barriere degli stereotipi di genere e non solo. La reazione del pubblico diventa metro di misura e strumento di crescita per il potenziale comico delle interpreti ed anche una verifica per le autrici che avranno la possibilità di mettere a punto il proprio lavoro di scrittura.

La serata è inoltre accessibile ad un pubblico di sordi e udenti insieme: attrici udenti ed attrici sorde verranno affiancate da interpreti LIS. La messa in scena di ogni monologo prevede un lavoro di ricerca per trovare relazioni, complicità e giochi fra attrici ed interpreti, con l’obiettivo di rendere la traduzione in Lingua dei Segni il più aderente possibile all’interpretazione ed ai tempi comici del monologo recitato.

