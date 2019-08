Il 13 Settembre un grande spettacolo porterà la Cultura dei Segni nel cuore di Varese, grazie alla tenacia di Luisa Oprandi

Luisa Oprandi, docente e dirigente scolastico, in prima linea nella diffusione della Lingua dei Segni non come semplice strumento sociale, ma come parte integrante della didattica e dell’educazione moderna, presenta a Rete55 lo spettacolo che, il 13 Settembre, porterà sul palco dei Giardini Estensi di Varese, un’iniziativa unica, ambiziosa, imperdibile. Il nuovo corso del rapporto tra LIS e territorio affonda le radici in un bando di Regione Lombardia e nello spirito coraggioso e pionieristico dimostrato, in prima battuta, dalla scuola di Cunardo.