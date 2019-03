TERAMO – La associazioni Aned, Aido, Lis e Asi, con il patrocinio della Asl e della Provincia di Teramo, presentano lo spettacolo teatrale “Cacc’use n’ardà“, di Marcella Sersante, realizzato dalla compagnia teatrale I Girasoli e la speciale partecipazione degli attori della comunità sorda e dei non vedenti.

Lo spettacolo, in programma domani, giovedì 21 marzo, alle 20.30 alla sala Polifunzionale della Provincia, diventa un momento di riflessione sulla disabilità. Le associazioni si sono impegnate per realizzare l’evento, quelle associazioni che sono ogni giorno al fianco dei pazienti: “Questo spettacolo teatrale vuole porre l’attenzione sull’importanza della donazione degli organi, all’interno di una serata molto divertente. Il teatro è visto come occasione per mettersi in gioco, è possibilità di utilizzare il proprio corpo come risorsa, favorendo il cambiamento in positivo di atteggiamenti e percezioni. Incuriosire il pubblico, ridere insieme ad esso e abbattere le barriere

