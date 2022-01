Sordo e positivo al Covid-19: “Mi hanno abbandonato”

PUBBLICITA

Grazie al vaccino, non ha rilevato alcun particolare sintomo e adesso sta bene. Si è rivolto alla nostra redazione per raccontare, però, l’episodio di disservizio che gli è capitato.

PUBBLICITA

A cura di Cristina Saja

“Sono sordo – scrive – e non c’è nessun servizio che mi permetta di interagire col sistema dell’USCA. Dopo aver fatto il primo tampone ed essere risultato positivo, mi sono isolato e dopo l’isolamento, lo scorso 6 gennaio mi sono recato per fare il secondo tampone sperando fosse quello d’uscita. Ad oggi, non mi è stato comunicato alcun esito. Da una settimana sono in bilico e chiuso dentro dopo le festività natalizie. Ammetto che la mia pazienza è al limite. Mi hanno detto di telefonare per avere novità, ma come faccio se sono sordo? Oggi uscirò per eseguire un altro tampone, sperando che il risultato mi venga fornito in tempi brevi altrimenti dovrò rivolgermi a chi? A una struttura privata?”