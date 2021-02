Mascherine personalizzate: perché sono così importanti

Il Covid19 non ha cambiato solo le nostre abitudini, ma anche la pubblicità. Ecco perché le mascherine personalizzate sono il gadget promozionale più richiesto.

“Quando il covid finirà faremo….”. Fino a qualche mese fa questa frase aveva un senso, suonava quasi realistica e credevamo che mancasse poco: una settimana, un mese, una stagione…

Oggi, pur con l’avvento del vaccino, ci sembra che questa possibilità abbia perso il suo ottimismo. La verità è che, anche in un clima di positività, ci stiamo arrendendo al fatto che l’era covid non finirà tanto presto e dovremo imparare a convivere con questa nuova realtà, almeno per qualche tempo.

Le strategie a nostra disposizione per accorciare i tempi ed evitare il peggio rimangono sempre le stesse: tenere la guardia alta e proteggere noi, i nostri cari e chi ci circonda. Abbiamo delle potentissime armi di protezione a nostra disposizione che ci aiutano a farlo, le protagoniste indiscusse di questi ultimi mesi: le ormai celebri MASCHERINE.

Fino ad un anno fa ad indossarle era solo il personale sanitario, chi aveva qualche problema di salute e qualche personaggio eccentrico. Guardavamo quasi con sospetto chi portava mascherine personalizzate in giro per la città. Di colpo ci siamo trovati a dover digerire questo nuovo dispositivo di sicurezza fondamentale ma fastidioso. Le prime volte toglieva quasi il respiro, dopo qualche ora ci bruciava il retro delle orecchie per non parlare degli occhiali sempre appannati e della difficoltà immensa per i non udenti, impossibilitati nella lettura del labiale.

Piano piano ci siamo adattati, abbiamo trovato strategie per sopportarle meglio, abbiamo imparato a dimenticarle sempre meno a casa prima di uscire, fino a sentirci quasi nudi senza.

Si, ormai le mascherine personalizzate sono diventate il nostro accessorio imprescindibile, più importante dello smartphone e del portafogli. Siamo arrivati ad un punto in cui le padroneggiamo così consapevolmente da poterle utilizzare non solo come fondamentale dispositivo di sicurezza come le mascherine chirurgiche 3 strati, ma anche come un accessorio che possa raccontare qualcosa di noi e della nostra attività.

Se fino a qualche mese fa l’alternativa era tra le mascherine FFP2/KN95 e le mascherine chirurgiche certificate, oggi la gamma offerta da Gadget48 permette a chiunque di avere la propria mascherina personalizzata integralmente o parzialmente da indossare da sola in ambienti sicuri, o come copertura di mascherine certificate in ambienti più affollati. Se hai un’ azienda, un ristorante che non vede l’ora di riaprire a pieno ritmo, uno studio medico o qualsiasi altra attività, potrai sfruttare questo accessorio necessario a tuo favore per diffondere il tuo logo a chi non ti conosce ancora, distinguere il tuo personale o fidelizzare un tuo cliente.

Ormai le mascherine in tessuto raccontano qualcosa di chi le indossa ed è innegabile che siano diventate un ottimo strumento di marketing date le sue caratteristiche: sono necessarie, indossate da chiunque, ovunque e sono personalizzabili. Abbiamo accesso ad una così ampia gamma di mascherine personalizzate online, da non avere più scuse.

Come posso ordinare le mie mascherine personalizzate?

Per trovare le tue mascherine personalizzate al miglior prezzo ed avere la garanzia di qualità e un’assistenza clienti costante, potrai cliccare sul sito Gadget48 dove troverai, oltre ad una gamma di gadget promozionali aggiornati, la sezione mascherine e scegliere quelle più adatto a te. Una volta selezionata la tipologia e le quantità, potrai customizzare le tue mascherine personalizzate in tessuto lavabili con un logo, una frase, il nome di un brand o una stampa integrale e generare immediatamente il tuo preventivo gratuito. Tutte le nostre mascherine personalizzate in tessuto sono lavabili, riutilizzabili e rispettose dell’ambiente.

Troverai anche mascherine personalizzate per bambini e le nostre mascherine ffp2 kn95 certificate, in diversi colori per garantirti massima protezione senza però tralasciare un tocco di eleganza o di colore.