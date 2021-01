Modica, la sezione Fiadda dona 25 mascherine trasparenti a strutture di riabilitazione

La sezione territoriale FIADDA Onlus di Modica si è impegnata ad acquistare uno slot di 25 mascherine trasparenti certificate come presidi “di comunità” da donare a strutture adibite alla riabilitazione logopedica di bambini e persone sorde.

Giovedi 7 gennaio è stata effettuata una donazione di 15 di queste alle logopediste e staff del Centro Neuromotulesi di Vittoria, Ragusa e Modica che potranno migliorare la qualità del servizio logopedico.

Altre donazioni verranno fatte in punti strategici e sensibili per poter allargare a tutti il messaggio sociale e far sì che possa incentivare il governo, il CTS e INAIL alla omologazione di queste mascherine trasparenti in quanto strumento utile per tutti, per comunicare meglio.