Mamma di due bambini, 40 anni, sorda ha perso il lavoro per la crisi e la mascherina impedisce la lettura labiale

Mentre siamo alla vigilia di nuove restrizioni, che si fanno sempre più strette man mano che passano i giorni e la diffusione del contagio cresce in maniera esponenziale, c’è chi dal primo chiuso non si è ancora ripreso e deve combattere per potersi dare un futuro.

Dopo il racconto dei genitori di ragazzi disabili, ospiti di strutture che vanno riducendo orari e attività, gravando così le famiglie dell’onere di occuparsi dei propri figli conciliando il lavoro e il loro diritto ad avere una formazione e una istruzione adeguate, ora a parlare è una giovane mamma affetta da sordità.

Assistente educatrice per bambini disabili, poi commessa in un negozio di abbigliamento, negli ultimi tempi lavorava come addetta in una società che si occupa di allestire gli espositori di bigiotteria nei vari punti vendita. L’arrivo della pandemia ha però spezzato le gambe a questo settore e i contratti non sono stati rinnovati.

Se la contingenza economica è drammatica, lo è ancor più in tempo di mascherine per le persone non udenti.

L’impossibilità a comunicare leggendo il labiale ha ristretto ancor più il campo delle possibilità di occupazione e ora la giovane mamma, che ha due figli e uno è affetto dalla medesima disabilità, ha voluto raccontarci la sua storia per rappresentare una difficoltà che è di migliaia di persone e che rischia di passare sotto traccia.

Nella lettera che pubblichiamo integrale, c’è anche l’appello affinché se qualcuno ha un’opportunità da offrirle, scriva alla redazione che provvederà a inoltrare i recapiti alla donna. E chissà che uno spiraglio di ottimismo, almeno per qualcuno già duramente provato dalla vita, si possa respirare.