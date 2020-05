Notizie, informazioni utili, eventi, appelli, denunce, servizi e altre cose utili legate all’emergenza coronavirus

a cura di Mario Parisella

26 maggio

MASSA CARRARA – Giù la mascherina per far leggere le labbra nel bar che piace ai non udenti

CAGLIARI – Mascherine trasparenti per sordi: da Cagliari spedite in tutta Italia, un team di sarte al lavoro per cucirle. La Cooperativa sociale Segni di Integrazione Sardegna Sardens, con il supporto dell’ENS Cagliari in prima linea per la comunicazione accessibile

25 maggio

Con Torino Solidale 400 mascherine trasparenti per i sordi. Ad annunciarlo l’assessore alle pari opportunità Marco Giusta, in risposta alla consigliera Federica Scanderebech: l’esponente della giunta Appendino ha spiegato come della distribuzione si occuperà l’Ente Nazionale Sordi.

MILANO – Mascherine per non udenti, Bolognini: Governo accolto appello

21 maggio

Lisa Aldrovandi, 49 anni di Pianoro, ha realizzato un prototipo per persone sorde e adesso parte la produzione grazie a un laboratorio di Rimini. Le mascherine saranno vendute in farmacie e parafarmacie“

19 maggio

LECCO – Nel pomeriggio di lunedì, nella sala del Consiglio della Provincia di Lecco, il Presidente Claudio Usuelli ha provveduto a consegnare 100 mascherine alla sezione lecchese dell’Ente nazionale sordi, rappresentata dal consigliere Giovanni Lanfranchi e dal segretario Andrea Riva

17 maggio

Stamane è andata in scena la quinta puntata di “Fuori Campo alle 11”, ospiti della rubrica settimanale Alessandra Campedelli e Alice Tomat della Nazionale italiana volley femminile sorde intervistate da Franco Cosmai con l’aiuto dell’interprete LIS Paola Bonifazi

Coronavirus, mascherina trasparente per sordi. Appello a Conte: “Fornita a chi lavora coi cittadini riduce i disagi”, così, Marilena Abbatepaolo, dirigente scolastica sorda, e Luca Rotondi, Presidente di Emergenza Sordi APS

16 maggio

Coronavirus, le vespertine donano 100 mascherine all’Ente Nazionale Sordi di Genova

15 maggio

PERUGIA – Donate dall’Associazione “Giorgioforever” permetteranno la lettura dei movimenti labiali. Avviata la fase dedicata alla prossimità rivolta alla fascia degli anziani parte oggi, dalla Questura di Perugia la fase dedicata ai cittadini non udenti.

14 maggio

Carrefour Italia: un servizio di spesa dedicato ai sordi. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione di Carrefour Italia con l’Ente Nazionale Sordi (Ens)

CATANZARO – Donate visiere in 3D: l’Ente Sordi ringrazia la Regione Calabria

13 maggio

LOMBARDIA – Sì alla fornitura “urgente” di dispositivi speciali trasparenti per non penalizzare i non udenti durante l’emergenza Coronavirus. Mercoledì è arrivato l’ok del governo dopo la richiesta formalizzata nei giorni scorsi dall’onorevole Fabrizio Cecchetti, che era arrivata poco dopo una lettera che l’assessore lombardo alle disabilità, Stefano Bolognini, aveva inviato a palazzo Chigi

LA PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE: Mascherine con finestra trasparente per le persone con disabilità

Caserta, Mascherine per aiutare sordi by Puccio e Mara

Sassari, “Ora Noi Aps” dona alla commissione Disabilità 150 mascherine per leggere il labiale

12 maggio

Per sollevare almeno in parte dalla solitudine i pazienti sordi malati di Covid-19, Tim mette a disposizione oltre mille device, che permettono ai medici di accedere al servizio di interpretariato della lingua dei segni (ENS)

CIVITANOVA – Mascherine trasparenti. “Così i non udenti possono leggere il labiale’’. L’idea lanciata dall’imprenditrice civitanovese Marika Bambozzi. Le protezioni sono state progettate e realizzate con un inserto in Pvc

GENOVA – L’idea di Rosa Sgorbani, socia della cooperativa ABAcadabra e figlia di una mamma sorda. «Con i presidi normali di sicurezza per loro comunicare è impossibile». Cinquanta già consegnate all’Ente nazionale Sordi della città, altre 50 lunedì prossimo

8 maggio

Coronavirus: Cirillo (M5s), mascherine trasparenti per lettura labiale dei sordi

7 maggio

Mascherina con copribocca per trasmettere la lingua dei segni, l’idea creativa di un’azienda santegidiense

5 maggio

Olbia, mascherine per i sordi: l’idea di tre giovani. I protagonisti di questa storia di solidarietà sono l’olbiese, sorda dalla nascita, Ilaria Muresu; Ivan Lombardi, studente di Informatica di Milano e Sara Succurro studentessa di Giurisprudenza di Cosenza, anche lei non udente

LOMBARDIA – Coronavirus, le mascherine discriminano i sordi: «La soluzione è farle trasparenti». Loredana Maranghi dal 2017 è il presidente provinciale dell’Ente nazionale sordi. In queste settimane di emergenza sanitaria sono state molte le persone che si sono rivolte direttamente a lei per denunciare disservizi e incomprensioni

4 maggio

TEVEROLA. La kick boxing “Improta” di Teverola ha aderito al progetto “Sport in casa”, promosso dall’A.S.I. Campania, ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. e dal Ministero degli interni e delle politiche sociali. L’organizzazione è presieduta, in Campania, da Nicola Scaringi

FERRARA – Grazie alla collaborazione con l’Associazione per l’Inclusione di Udenti e Sordi Aidus Ferrara, l’Ente Nazionale Sordi ENS Ferrara, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti UICI sezione di Ferrara sono stati predisposti specifici protocolli d’intervento per garantire alle persone sorde, cieche o ipovedenti di fare richiesta del servizio senza ostacoli (in allegato un’immagine esemplificativa).

2 maggio

PESARO – Visiere paraschizzi per i non udenti donate da Makers 4COVID19

L’AQUILA – È il tipografo Michele Biallo il vero inventore di Skerm, dispositivo generico che si fissa alle asticelle degli occhiali creando una barriera sul viso: “L’idea è nata da un amico sordo che con la mascherina non riusciva a comunicare”, ha spiegato, “così abbiamo pensato a questo dispositivo che dà la possibilità di potersi esprimere in sicurezza”.

29 aprile

VINCI (Firenze) – Mascherine ‘col sorriso’, richieste da tutta Italia. E la Misericordia fa il tutorial – Associazioni e privati hanno contattato la realtà vinciana per avere le protezioni con la finestra in plastica, preziose per comunicare con i non udenti

26 aprile

Emergenza Coronavirus, il mondo della pesca sportiva a Teramo promotrice di una raccolta fondi. Hanno infatti risposto la Pescatori Mare Adriatico, la APSD San Benedetto, la Tecnolenza Adriatica, la Martin Alba, l’Ente Nazionale Sordi e la Teramo Spinning, che hanno raccolto tra i propri tesserati la somma di 1535 euro.

23 aprile

Coronavirus Napoli, donate 200 mascherine trasparenti per i sordi. A idearle sono state le associazioni “Ciro Vive” e “Diritto alla salute”, che questa mattina davanti al sindaco Luigi de Magistris hanno consegnato le prime unità (160 per adulti e 40 per bambini) all’Ente Nazionale Sordi onlus partenopeo

21 aprile

GRUGLIASCO – Coronavirus, mascherine trasparenti per poter leggere il labiale: i sordi ringraziano

19 aprile

Mascherine trasparenti, ecco l’interessante idea da Siracusa. Le mascherine trasparenti sono pensate per le esigenze dei non udenti, ma secondo la promotrice dell’iniziativa gli usi potrebbero essere molteplici

18 aprile

Brivio, ecco le mascherine per i non udenti: “Così li aiutiamo a comunicare”. L’idea è della briviese Ornella Prinzi Pozzoni, già operativa – da marzo – con altre cinque amiche nella produzione di mascherine di stoffa riutilizzabili

17 aprile

FOGGIA – “In questo periodo di emergenza sanitaria tanti sono i servizi messi a disposizione dei cittadini più deboli della città di Foggia e della Capitanata, soprattutto anziani e disabili, affinché possano soddisfare le loro esigenze di vita rimanendo a casa.”

LATINA – Lo ha spiegato la Professoressa Miriam Lichtner, docente alla Sapienza Università di Roma e dirigente di Malattie Infettive all’ospedale Santa Maria Goretti, in un breve video per il Comune di Latina, tradotto nella lingua dei segni grazie alla sezione di Latina dell’Ente Nazionale Sordi – Onlus. L’introduzione è di Biagio Meschino, presidente dell’Ens Latina.

16 aprile

BERGAMO – Sarte volontarie, cucite 5mila mascherine «Ma per continuare ci serve il materiale». L’appello per recuperare materiale elastico e tnt (tessuto non tessuto) delle sarte volontarie (ora sono 44) della rete nata a Bergamo su spinta di Francesca Bolognini

15 aprile

Vasto: “Mio figlio operaio non udente rischia un doppio isolamento per via della mascherina”. La mascherina trasparente potrebbe essere la soluzione per rispettare le nuove misure di sicurezza per l’emergenza Covid-19

14 aprile

ALBA – Corrado Avarino, presidente del gruppo sportivo sordi di Alba, e rappresentante intercomunale Ens Alba (ente nazionale sordi) spiega i problemi legati all’utilizzo della mascherina per l’emergenza Covid19.

12 aprile

GALLIPOLI – Irene, la sarta che regala mascherine ai sordi: «Così non penso al Coronavirus, la notte per me è una tragedia». Irene Coppola, stilista di Gallipoli (Puglia), proprietaria di un laboratorio di moda per donne, si chiude, da sola, nel suo angolo di paradiso, e lì inizia a creare delle mascherine, in cotone 100% rivestite all’interno di pelle d’uovo, da regalare a chi ne ha bisogno.

11 aprile

Arriva Pedius, una app che permette alle persone sorde di chiamare i numeri di emergenza.

10 aprile

PROVINCIA DI LUCCA – Grazie alla Protezione Civile di Castelnuovo è stato attivato un servizio ponte di spesa a domicilio per anziani sordi della Valle del serchio.

ROMA – Da oggi, il numero verde della Sala Operativa Sociale -SOS- di Roma Capitale (800440022) è accessibile anche alle persone non udenti che possono chiamare ed interloquire con gli operatori attraverso l’applicazione gratuita Pedius.

9 aprile

VERONA – Un appello per produrre mascherine, con visiera trasparente, per i sordi. È la proposta di Manuela Giuliani, figlia di sordi, che in questo momento d’emergenza è un’interprete volontaria, e ha autoprodotto mascherine per sordi.

8 aprile

TARANTO – Coronavirus, mascherine per persone sorde: la solidarietà dei genitori di Giorgio, 15enne morto di tumore a Taranto. “In questo periodo – a spiegano Carla e Angelo di Ponzio – abbiamo deciso di impiegare le risorse raccolte per la costituzione della fondazione dedicata alla ricerca oncologico pediatrica per dare un contributo durante l’emergenza coronavirus”

6 aprile

CATANIA – La pandemia del coronavirus ha fermato tutto lo sport e anche la squadra del Gruppo Sportivo Ens di beach volley maschile e femminile che ha pensato da casa di lanciare uno slogan #DistantiMaUniti divulgando un video con i volti dei propri giocatori, che ha trovato grandi consensi.

5 aprile

Usa – Una mascherina come tante, ma con una parte trasparente per lasciar vedere la bocca. Sono quelle che Ashley Lawrence, studentessa del Kentucky, Stati Uniti, sta cucendo insieme a sua madre per aiutare la comunità dei sordi e degli ipoudenti

E’ già passata una settimana da sabato 28 marzo, ma non si ferma l’eco della prima edizione de ‘Il #Miglio SMART ai tempi del #Covid 19”, l’evento ludico organizzato dal brand Iovedodicorsa di Marco Frattini in collaborazione con CiaoRunner e Club del Miglio

4 aprile

ALBA – Sordità: la psicologa sorda Valentina Foa aiuta chi fatica di più a comunicare

MESSINA – Le mascherine trasparenti per sordi, inizia la produzione in Italia

Con YouPol la Polizia è vicina ai non udenti. Sui profili social della Polizia di Stato è da oggi presente un video-comunicato nella Lingua dei segni italiana (Lis), realizzato da personale dell’associazione “Emergenza Sordi Aps”, in cui viene illustrato il funzionamento di YouPol.

29 marzo

BARI – Coronavirus. La denuncia: “Per i sordi nessun servizio di emergenza accessibile”. Ambasciatrice e insegnante d Yoga della Risata, Lalla Ribaldone, sorda dalla nascita, con il supporto dall’associazione di promozione sociale Le Meraviglie di Bari, segnala una grave mancanza istituzionale, ovvero l’assenza di contatti per le persone con questa disabilità.

26 marzo

ROMA – “Io sono sordo”, non udenti in difficoltà per il coronavirus: mascherine coprono il labiale. Per questo motivo Orazio Romeo ha pensato di scriverlo sulla mascherina evitando situazioni imbarazzanti.

25 marzo

PAVULLO (MODENA) – I messaggi delle infermiere al paziente sordo: “Come stai? Ti saluta tuo figlio”. La foto che commuove. Un’immagine che emoziona. “Una dolcezza che scalda il cuore

16 marzo

SIENA – Per sostenere la comunità sorda, MPDFonlus ha deciso di attivare un servizio di supporto psicologico gratuito e a distanza con la psicologa sorda Valentina Foa

13 marzo

ENS ROMA – Anche in emergenza la Francia è accessibile ai SORDI, l’Italia NO!. Le comunicazioni del Governo e delle principali Autorità DEVONO essere accessibili con traduzione in LINGUA DEI SEGNI e SOTTOTITOLI

8 marzo

BENEVENTO – Coronavirus: Un video nella lingua dei segni illustra le disposizioni ministeriali per il contenimento del contagio da coronavirus

25 febbraio

Coronavirus e persone con disabilità: misure straordinarie

A cura di Mario Parisella (Fondatore SordiOnline)