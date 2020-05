Partendo da qui, la Cooperativa crea un gruppo di lavoro ben organizzato costituito da alcune sarte volontarie e coordinato dalla socia ENS Claudia Pani, sarta sorda e sarda che, perfezionando il primo prototipo delle mascherine realizzato da Manuela Carboni, è riuscita a realizzare il design ottimale che viene ad oggi utilizzato per la produzione delle stesse. Durante la Fase 1, questa catena di solidarietà ha realizzato, spedito e distribuito gratuitamente numerose mascherine a chiunque ne avesse bisogno, in varie parti d’Italia. Ma non è questo il momento di fermarsi e occorre prepararsi al meglio, perché per le persone sorde il peggio deve ancora arrivare, il peggio rappresentato dalla Fase 2 appena cominciata.

Quel riprendere a piccoli passi una vita “quasi” normale che tutti abbiamo tanto desiderato, per le persone sorde è infatti l’inizio di una nuova emergenza. Non si tratta più di stare per lo più a casa, né di andare solo al supermercato di fronte alla propria abitazione o comunicare con un numero ristretto di persone, ma significa ritornare sul posto di lavoro, riprendere le attività finora interrotte e soprattutto significa scontrarsi con delle nuove barriere. Ancora una volta.

“Come tutti, con l’avvio della fase 2 le persone sorde hanno ripreso ad andare al lavoro, dal logopedista, dallo psicologo – insomma ovunque -, e si ritrovano davanti delle persone mascherate che non hanno quasi più una faccia né un labiale visibile, quindi sono nel completo isolamento. Inizia quindi il periodo di maggiore richiesta e necessità, il periodo in cui le sarte volontarie che fino ad oggi hanno realizzato le mascherine, stanno tornando ai loro lavori di sempre e non hanno più il tempo da dedicare a questa attività. Per questo motivo ci siamo messi alla ricerca di sarte in pensione o persone che sappiano cucire e che abbiano del tempo libero da impiegare nella realizzazione delle mascherine, come attività di volontariato” dice Luciana Ledda, presidente della Cooperativa Segni di Integrazione Sardegna Sardens.

Le mascherine realizzate sono destinate a chiunque ne abbia bisogno, e non è importante essere soci della Cooperativa o dell’ENS di Cagliari che ci sostiene, perché la vera solidarietà e collaborazione non hanno bandiera né tessera. Come dice il presidente della SP ENS di Cagliari Alessandro Dessì “Lavoriamo da sempre a difesa di tutte le persone sorde, per la loro autonomia e inclusione, senza distinzione alcuna. Dove c’è bisogno noi ci siamo, come in questo caso”. “Abbiamo costruito una macchina da guerra… di solidarietà”. In cosa consiste questa “macchina da guerra di solidarietà”? E’ il prodotto di una collaborazione equilibrata tra più realtà che si occupano di sordità, disabilità e… cucito!