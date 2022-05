Volontariato in campo per gli elettori disabili Trasporto gratuito per arrivare ai seggi

PUBBLICITA

Un servizio di trasporto gratuito per consentire il raggiungimento dei seggi elettorali agli elettori con disabilità il prossimo 12 giugno.

Per usufruire di tale servizio occorre prenotarsi ad una delle seguenti associazioni disponibili: Misericordia, Croce Rossa Italiana Pubblica Assistenza. Pubblica Assistenza e Arciconfraternita di Misericordia dispongono di un pulmino attrezzato per il trasporto dei disabili in carrozzina. Gli elettori non deambulanti che hanno difficoltà a raggiungere la propria sezione, perché provvista di barriere architettoniche, possono esercitare il diritto di voto alle sezioni 1, 2 3, 6, 7 e 8.