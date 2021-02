Siena festeggia Carnevale e volontariato

Il volontariato senese in festa per il Carnevale. L’appuntamento è fissato per domenica 7 febbraio alle ore 18.00. Musica, teatro e un quiz per vincere favolosi premi. L’iniziativa è di Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Siena insieme all’organizzazione di volontariato QuaViO (Qualità della Vita in Oncologia) e Anioc di Siena (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche).

Un’ora di puro divertimento, con partecipazione gratuita, che sarà trasmessa, in diretta streaming, dal quotidiano Gazzetta di Siena (gazzettadisiena.it). Programma ricco per grandi e più piccoli con artisti che hanno offerto la loro disponibilità a favore della solidarietà. Risate assicurate con l’imitatore trasformista Andy Bellotti, la buona musica di Giuseppe Franco e Ornella Ceci, la prosa con Claudio Pinto Kovačević e la chitarra di Francesco Troiano.

Una sorpresa sarà a cura della compagnia teatrale “La Sveglia” che ha preparato, appositamente, un regalo per QuaViO.

Alessandra Aglini, in forma del tutto gratuita, tradurrà parte dei contenuti in “lingua dei segni” a favore delle persone sorde.

L’evento nasce anche grazie alla collaborazione del gruppo Facebook “Cime di Puglia”creato con l’obiettivo di far conoscere eccellenze e storie positive di persone comuni che sono riuscite, con il loro impegno, a dare un contributo importante alla società.

Ci sarà tempo anche per parlare del “Banco Farmaceutico” che inizia la propria raccolta di farmaci il 9 febbraio 2021: come ogni anno, saranno destinati ai “più fragili”.

Per partecipare (gratuitamente) e vincere i premi messi a disposizione dalla generosità di aziende del territorio occorrerà essere in possesso della “scheda quiz”. Per richiederla è necessario recarsi presso la sede QuaViO Viale Don Minzoni 43 (Siena) o scrivere a comunicazione@quavio.it

Le immagini ufficiali della festa, in allegato, sono dei maestri: Pieraffaele Battaglia e Biagio Bertolini

Ecco gli artisti dell’evento:

Ornella Ceci: “figlia d’arte” è laureata in pittura presso l’Accademia di Belle Arti. Attualmente liutaia e restauratrice presso Amsterdam

Claudio Pinto Kovačević è diplomato alla Scuola di Teatro di Bologna “Alessandra Galante Garrone”. E’ primo attore presso la “Compagnia Italiana di Operette”.

Andrea Bellotti è imitatore e trasformista. Al suo attivo numerose partecipazioni televisive sulle reti Mediaset e RAI.

Giuseppe Franco, cantante e attore. Dal 2011 si esibisce in eventi live privati e pubblici. Fa parte della A.s.d. Artedanza di Triggiano (Bari)

Francesco Troiano chitarrista da 30 anni suona per cerimonie religiose ed ha al suo attivo alcuni componimenti

Per saperne di più pagina FB di QuaViO oppure www.quavio.org

Prendiamoci cura, INSIEME. #quaviononsiferma