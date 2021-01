Anpas ringrazia per i vaccine day dedicati ai volontari del trasporto sanitario

Grazie alla direttiva del Dirmei, Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive, e alle Aziende Sanitarie Locali di riferimento è partita la campagna di vaccinazione anti covid anche per i 10mila volontari e circa 500 dipendenti soccorritori delle associazioni Anpas del Piemonte.

2021-01-09Comunicato stampa Anpas – Vaccine Day

«L’inizio della campagna vaccinale è un passo importante nella lotta alla pandemia provocata dal coronavirus SARS-CoV-2 – commenta il presidente di Anpas Piemonte, Andrea Bonizzoli – Ringrazio la Regione Piemonte che ha incluso nella fase iniziale volontari e dipendenti di Anpas Piemonte impegnati nell’emergenza Coronavirus fin da subito. Spero in un’alta adesione da parte dei nostri volontari e dipendenti, perché vaccinarsi protegge noi stessi e serve a proteggere gli altri».

I volontari e dipendenti Anpas sono infatti impegnati, fin dall’inizio della pandemia, al fianco degli operatori sanitari, nelle diverse attività connesse all’emergenza Covid-19.

In Piemonte le 82 le associazioni di volontariato legate all’Anpas hanno messo a disposizione della collettività e delle istituzioni 430 autoambulanze, 211 automezzi per il trasporto disabili e 237 automezzi per il trasporto persone e, per conto dell’Asl Città di Torino, due camper, uno di Anpas e l’altro dell’associata Croce Verde Torino, per l’esecuzione dei tamponi a domicilio.

Tra le attività Anpas di prevenzione legate all’emergenza Covid-19 anche la sorveglianza sanitaria all’interno degli aeroporti e la copertura di postazioni telefoniche del numero verde sanitario regionale 800192020 nonché della consegna a domicilio di mascherine alla popolazione, di generi di prima necessità e di farmaci senza tralasciare gli ordinari servizi sanitari che ogni giorno vengono chiamati a svolgere.

Grugliasco (To), 9 gennaio 2021

