Servizio civile 2021, tutto pronto Dodici posti alla Misericordia

Chi fosse interessato può rivolgersi alla confraternita di via Pierino da Vinci

Per il 2021 ormai alle porte, la Misericordia di Vinci offre la possibilità a dodici giovani di svolgere il servizio civile all’interno della sua struttura. Un’opportunità che si inserisce all’interno del bando nazionale che soltanto nelle Misericordie conta ben tremila posti disponibili.

Lo slogan con il quale è stato battezzato il progetto parla chiaro: ’Sognate cose grandi’ recita infatti accompagnato dagli hashtag #iocisono e #serviziocivilemisericordie. Del resto, l’obiettivo è mettersi a disposizione degli altri, divenendo volontario delle associazioni così da intervenire secondo le modalità decise in caso di necessità da parte della popolazione.

“Vi aspettiamo presso la nostra sede per maggiori informazioni”, il messaggio dell’associazione vinciana con sede al civico 35 di via Pierino da Vinci, in prima linea anche in questi mesi di emergenza Covid, non soltanto fornendo servizi ma anche realizzando fra l’altro anche preziose mascherine da mettere a disposizione di chi deve comunicare con i non udenti: hanno infatti una finestra trasparente che permette di vedere le labbra.

L’associazione è contattabile sul sito internet misericordiavinci.it, chiamando lo 0571 56692 o scrivendo a misericordiavinci@libero.it