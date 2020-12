Benemerenze a 30 volontari del Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana

Trenta volontari premiati per la loro “anzianità” di servizio 35 anni per Marinella Filippi, 25 per Mauro Malaspina. La cerimonia sarà effettuata a emergenza terminata

«Un lavoro prezioso di aiuto e soccorso verso gli altri – commenta il Gruppo Volontari Soccorso di Clavesana – Anche e a maggior ragione in questo periodo difficilissimo sul fronte sanitario, che non permette il normale corso delle cose. Non si è potuto purtroppo in questo 2020 premiare i volontari per la loro opera che va avanti anche da molti anni, ma la volontà del Gruppo del Soccorso di Clavesana è di farlo non appena possibile. Nell’annata attuale le particolari menzioni di “benemerenza” vanno ai soccorritori con 35, 25, 20, 15 10 e 5 anni di anzianità, L’Associazione ci tiene a esprimere il più profondo grazie per il loro aiuto».

L’elenco dei premiati:

35 anni: Marinella Filippi.

25 anni: Mauro Malaspina.

20 anni: Andrea Bartolomeo Aimo, Pietro Ricca, Caterina Bertone, Simonetta Loser, Marco Bongiovanni, Marco Giachello.

15 anni: Gianfranco Bottero, Valerio Parolin, Caterina Terrando, Maurizio Arnaldi, Guido Vivalda.

10 anni: Luciana Prato, Giancarlo Sardo, Giusi Masante Pollano, Gianluigi Albesiano.

5 anni: Aldo Ravera, Paolo Badino, Marika Bellitto, Ilaria Dadone, Noemi Demaria, Graziella Fia, Enzo Gallo, Sergio Luino, Ornella Navello, Martina Ricolfo, Massimo Romanisio, Alessio Mulassano e Marco Ventura.

Il Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana è nato nel 2011 dall’unione delle due storiche Pubbliche Assistenze: “Gruppo Volontari Servizio Ambulanza di Carrù” e “Volontari del Soccorso di Farigliano e Piozzo”. Grazie a questa unione l’Associazione è cresciuta, incrementando il numero di servizi e rendendo alla popolazione prestazioni sempre più qualificate ed efficienti.

Il Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana, aderente ad Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), può contare sull’impegno di circa 200 volontari grazie ai quali, nell’ultimo anno si sono svolti oltre 4.900 servizi, quali: emergenza 118, trasporti ordinari con ambulanza per dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, servizi di accompagnamento a visite, anche con mezzi attrezzati per il trasporto di persone disabili, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 10mila volontari (di cui 3.829 donne), 5.904 soci, 492 dipendenti, di cui 62 amministrativi che, con 430 autoambulanze, 211 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 520.967 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 17 milioni di chilometri.

Comunicato stampa Anpas – Gruppo Volontari del Soccorso Clavesana premia i volontari

Grugliasco (To), 2 dicembre 2020

Luciana SALATO

Ufficio Stampa – Anpas Comitato Regionale Piemonte

Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090

email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it

Sito web: www.anpas.piemonte.it