💚 Webinar Ispro sulle attività di Protezione Civile ai tempi dell’Emergenza Covid-19

Ispro, Istituto Studi Protezione Civile, nato dall’idea dell’On. Zamberletti, focalizza la sua attenzione sulle tematiche di Protezione Civile, in supporto alle Associazioni ed Enti che quotidianamente lavorano sul territorio. Programmati una serie di incontri online. Si comincia con un tema di grande attualità, martedì 15 dicembre alle ore 17.30 con un webinar dal titolo “Attività di protezione civile nell’emergenza covid-19: come cambia l’assistenza alla popolazione” al quale parteciperà anche Luciano Dematteis in qualità di rappresentante effettivo Anpas Nazionale nel Comitato Nazionale del Volontariato di Protezione Civile. Dematteis interverrà sull’importanza del rafforzamento della sanità pubblica, della ricerca sanitaria e della prevenzione.

L’incontro proposto da Ispro in collaborazione con il Csv del Lazio vuole offrire un’occasione di riflessione rivolta agli Enti di terzo settore in particolare alle Associazioni di Volontariato di protezione civile e non, in merito alle problematiche da affrontare nell’organizzazione delle attività di assistenza alla popolazione durante un’emergenza di protezione civile per rischio sismico o idrogeologico in un contesto di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo da 9 mesi.

Esperti, responsabili di Associazioni, rappresentanti delle istituzioni, che in questi mesi hanno dovuto gestire le problematiche derivanti dalla pandemia, cercheranno di mettere in evidenza problematiche e aspetti sui quali soffermarsi e ragionare insieme.

Interverranno

Rita Nicolini , Dir. Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna.

, Dir. Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna. David Fabi , Coord. del Servizio Supporto Operativo per l’Emergenza del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

, Coord. del Servizio Supporto Operativo per l’Emergenza del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Amedeo Ciaccheri . Presidente VIII Municipio di Roma.

. Presidente VIII Municipio di Roma. Luciano Dematteis . Rappr. effettivo Anpas Nazionale nel Comitato Nazionale del Volontariato di Protezione Civile.

. Rappr. effettivo Anpas Nazionale nel Comitato Nazionale del Volontariato di Protezione Civile. Massimo La Pietra , Resp. Centrale Risposta Nazionale Croce Rossa Italiana.

, Resp. Centrale Risposta Nazionale Croce Rossa Italiana. Federico Bonechi. Resp. Corv e Aib Fed. Reg. Misericordie Toscana – Rappr. effettivo volontariato territoriale toscano nel Comitato Nazionale del Volontariato di Protezione Civile.

L’incontro sarà moderato da Roberto Giarola – Referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri e componente del Comitato Scientifico Ispro.

Il webinar è anche un momento di confronto aperto, in cui i partecipanti potranno intervenire per approfondire tematiche, ricevere opinioni e fornire spunti di riflessione.

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione obbligatoria. Info e iscrizioni: info@ispronet.org

L’Anpas è un’organizzazione di volontariato che opera nell’ambito dell’assistenza, dell’emergenza 118, del trasporto sanitario e del sociale, della protezione civile ed è registrata a livello regionale e nazionale presso il Dipartimento di Protezione Civile.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 10mila volontari (di cui 3.829 donne), 5.904 soci, 492 dipendenti, di cui 62 amministrativi che, con 430 autoambulanze, 211 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 520.967 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 17 milioni di chilometri.

Grugliasco (To), 11 dicembre 2020

