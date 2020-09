Squadra Nautica di Salvamento di Verbania cerca volontari soccorritori

Lunedì 21 settembre, alle ore 20.30, presso il Centro Pastorale San Francesco in via alle Fabbriche, 8 a Verbania inizierà il nuovo corso gratuito per diventare volontari soccorritori della Pubblica Assistenza Anpas Squadra Nautica di Salvamento di Verbania. La presentazione del corso si terrà questa sera, 10 settembre, alle ore 20.45 presso il Chiostro di via Fratelli Cervi 14 a Verbania Intra.

All’interno dello stesso corso, riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale, è prevista anche la formazione e l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero.

Comunicato stampa Anpas – Squadra Nautica di Salvamento Verbania – Corso volontari soccorritori

La Squadra Nautica di Salvamento di Verbania opera sul territorio da più di 30 anni offrendo un servizio 24 ore su 24 sia a terra con le ambulanze sia sul Lago con le idroambulanze.

Il corso è aperto a tutti i cittadini interessati ad apprendere le tecniche di primo soccorso e a fare volontariato in Squadra Nautica.

Dopo una prima parte teorica e pratica di 52 ore gli aspiranti volontari soccorritori saranno ammessi al tirocinio pratico protetto di 100 ore durante il quale dovranno svolgere, affiancati da personale esperto, trasporti in emergenza su autoambulanza e servizi ordinari.

Gli argomenti trattati durante le lezioni riguarderanno diversi argomenti tra cui i codici d’intervento, i mezzi di soccorso, il linguaggio radio e le comunicazioni, la gestione dell’emergenza, la rianimazione cardiopolmonare, l’utilizzo del defibrillatore, il trattamento del paziente traumatizzato, il bisogno psicologico della persona soccorsa.

Per informazioni e iscrizioni: 349-1139936; e-mail: snsverbania@libero.it, www.squadranautica.it/.

La Squadra Nautica di Salvamento di Verbania, associata Anpas, attualmente può contare su 159 volontari, di cui 70 donne, grazie ai quali ogni anno svolge oltre 3.300 servizi. Si tratta di trasporti in emergenza 118 e altri servizi non urgenti, programmabili, quali i trasporti per le visite e i trattamenti nelle varie strutture sanitarie del territorio, i ricoveri ospedalieri e le dimissioni, i trasferimenti intraospedalieri, il trasporto urgente e non di sangue ed emoderivati, trasporto organi, trasporto per i servizi sociali, le assistenze sanitarie in occasione di eventi sportivi e manifestazioni e le assistenze sanitarie sul Lago Maggiore con le proprie imbarcazioni.

La Squadra Nautica di Salvamento di Verbania dispone di quattro ambulanze, un mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, due automezzi per i servizi socio sanitari e due imbarcazioni per il soccorso sul Lago Maggiore.

La percorrenza annua per i servizi resi alla cittadinanza è di circa 130mila chilometri.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 10mila volontari (di cui 3.829 donne), 5.904 soci, 492 dipendenti, di cui 62 amministrativi che, con 430 autoambulanze, 211 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 520.967 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 17 milioni di chilometri.

Grugliasco (To), 10 settembre 2020

