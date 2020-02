Il 2 marzo, presso la sede della Croce Verde di Pinerolo, alle ore 21, in via Saluzzo 68, si terrà la serata di presentazione del nuovo corso di formazione per diventare volontari soccorritori del Sistema di emergenza urgenza sanitaria 118. Il corso, aperto a tutti i cittadini maggiorenni, è completamente gratuito ed è riconosciuto dalla Regione Piemonte.

Comunicato stampa Anpas – Croce Verde Pinerolo- Corso volontari soccorritori 118

Il volontario soccorritore con un’adeguata formazione e conseguente certificazione della Regione Piemonte deve essere capace di operare in modo coordinato con la Centrale Operativa, gestire l’organizzazione di un soccorso sicuro sul luogo e durante il trasferimento, valutare le condizioni di un soggetto bisognoso di soccorso sanitario classificandolo secondo i codici protocollati, prestare l’assistenza di primo soccorso sul luogo e durante il trasferimento verso la struttura sanitaria competente. Inoltre, all’interno dello stesso percorso formativo è prevista l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero.

Il corso avrà inizio la sera del 9 marzo e avrà cadenza bisettimanale, il lunedì e il mercoledì presso la sede della Croce Verde Pinerolo. La formazione è divisa in una parte teorica e pratica di 54 ore complessive e in una seconda parte, di altre 100 ore, di tirocinio pratico protetto in ambulanza in affiancamento a personale più esperto.

La Croce Verde Pinerolo è un’associazione di volontariato aderente all’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), può contare sull’impegno di 117 volontari, di cui 32 donne, grazie ai quali annualmente svolge oltre16mila servizi. Si tratta di trasporti in emergenza-urgenza 118, servizi socio sanitari, assistenza a eventi e manifestazioni con una percorrenza di circa 352mila chilometri. In Croce Verde Pinerolo c’è anche spazio al di fuori del soccorso in emergenza 118, i volontari si possono comunque occupare dei trasporti ordinari di accompagnamento a visite o terapie, aiutare nella gestione dei servizi, essere impegnati al centralino o nella logistica. Per informazioni e adesioni contattare la Croce Verde Pinerolo al 340-0766914, www.croceverdepinerolo.org.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato, tra cui la Croce Verde Asti, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

