La Croce Verde Asti, Pubblica Assistenza associata ad Anpas, nell’anno appena concluso ha superato per la soglia dei 13.500 servizi in favore dei cittadini, esattamente 13.653 servizi contro gli 11.794 del 2018, una crescita di circa il 16% per un totale di 324.644 chilometri percorsi. Nel 2018 le ambulanze e i mezzi per i servizi socio sanitari avevano invece percorso complessivamente 266.331 chilometri.

La Pubblica Assistenza astigiana con la sua storia ultracentenaria si conferma vicina ai bisogni dei cittadini e un solido punto riferimento per l’intero territorio.

I servizi svolti dalla Croce Verde di Asti variano tra emergenza sanitaria, trasporto infermi per terapie, esami, visite e altre tipologie di trasporto.

Un incremento dei servizi reso possibile dall’impegno dei volontari e dei dipendenti, nonché dalla disponibilità di nuovi automezzi e dalla qualificata ed efficiente gestione dei servizi da parte del Coordinatore tecnico.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato, tra cui la Croce Verde Asti, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

Tipologia di servizi Percentuali Servizi di emergenza 118 in estemporanea 0,37% Servizi di emergenza avanzata 118 0,02% Servizi di emergenza di base 118 30,49% Servizi di trasporto rianimazione 6,54% Servizi Dialisi Asl 25,32% Servizi Interospedalieri Asl 5,13% Servizi Reperibilità Asl 0,80% Servizi Privati 20,66% Servizi Interni 2,88% Servizi Terapeutici Asl 7,78% TOTALE 100%

