L’associazione Anpas Volontari del Soccorso Sud Canavese di Caluso cerca nuovi volontari e invita i cittadini alla serata di presentazione del nuovo corso gratuito per diventare volontari soccorritori 118 che si terrà venerdì 31 gennaio, alle ore 21, presso il Chiostro dei Frati Francescani di piazza Mazzini a Caluso.

Comunicato stampa Anpas – Volontari Soccorso Sud Canavese – Corso volontari soccorritori

Il corso per i nuovi volontari soccorritori è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte e fornisce le competenze necessarie per svolgere interventi di primo soccorso e operare sulle ambulanze del Sistema di emergenza urgenza 118 oltre a effettuare servizi di trasporto di tipo socio sanitario. All’interno dello stesso corso è prevista anche l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero.

Si apprendono le tecniche e le procedure del primo soccorso, i codici d’intervento, il linguaggio radio e le comunicazioni, la gestione dell’emergenza e molto altro.

Il corso volontari soccorritori è diviso in una parte teorica di 54 ore complessive a cui vanno ad aggiungersi altre 100 ore di tirocinio pratico protetto in ambulanza in affiancamento a personale più esperto. Una volta formati i volontari soccorritori saranno in grado di portare assistenza e conforto alle persone vittime di malori, di incidenti e di tutti quegli eventi che compromettono improvvisamente le condizioni di salute.

Per chi fosse interessato a imparare le tecniche di primo soccorso e con anche la possibilità di donare parte del proprio tempo libero per aiutare gli altri può contattare direttamente i Volontari Soccorso Sud Canavese al numero di telefono 347-2804641, email: formazione@vssc-caluso.it; www.vssc-caluso.it/.

La Pubblica Assistenza Volontari Soccorso Sud Canavese, associata Anpas, può contare sull’impegno di oltre 100 volontari grazie ai quali ogni anno svolge circa 4mila servizi con una percorrenza di oltre 200mila chilometri. Effettua servizi di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite anche con mezzi attrezzati al trasporto dei disabili.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

Grugliasco (To), 16 gennaio 2020

Luciana Salato – Ufficio stampa ANPAS – Comitato Regionale Piemonte – Tel. 011-4038090; e-mail: ufficiostampa@anpas.piemonte.it