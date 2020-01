La Croce Bianca di Orbassano, Pubblica Assistenza associata Anpas, è da sempre attenta alla qualità dei servizi offerti ai cittadini e anche quest’anno è riuscita a mantenere il Certificato Sistema Qualità Uni En Iso 9001:2015.

Lo scorso 18 gennaio la società Globe Srl di Torino ha svolto la verifica periodica e ha certificato l’efficienza e l’efficacia del modello organizzativo e gestionale della Croce Bianca Orbassano.

Il presidente della Croce Bianca Orbassano, Luigi Negroni: «La Croce Bianca di Orbassano ottiene per la prima volta la certificazione Sistema Qualità già nel 2002 e da allora si dota di standard sempre aggiornati e in linea sia con le norme relative ai sistemi di gestione sia con le norme specifiche di settore. Siamo orgogliosi che siano state ancora una volta certificate la trasparenza e correttezza della Croce Bianca di Orbassano e la qualità dei servizi che offriamo alla popolazione. Il mondo del volontariato sanitario deve rispettare un codice etico e avere lungimiranza e competenza nella gestione del quotidiano. Un ringraziamento va al consigliere Marco Grechi che segue questo progetto sia per la nostra associazione sia per Anpas regionale, offrendo supporto alle diverse Pubbliche Assistenze sulle procedure, sulle normative e nella preparazione dei documenti per la certificazione».

La Croce Bianca Orbassano può contare sull’impegno di 265 volontari e 14 dipendenti grazie ai quali annualmente svolge oltre12mila servizi. Si tratta di trasporti in emergenza-urgenza 118, servizi socio sanitari, assistenza a eventi e manifestazioni con una percorrenza di circa 300mila chilometri.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

