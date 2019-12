Anche i volontari Anpas Piemonte sono impegnati, il primo dicembre, nell’assistenza alla popolazione evacuata dalle loro abitazioni a causa delle operazioni di bonifica, trasporto e disinnesco della bomba della seconda guerra mondiale, rinvenuta occasionalmente in un cantiere edile di via Nizza 61 a Torino.

Comunicato stampa Anpas -Assistenza sanitaria disinnesco bomba

Anpas Comitato Regionale del Piemonte ha prontamente risposto, insieme agli altri enti coinvolti, alla richiesta della Regione Piemonte di attivazione del volontariato regionale di protezione civile.

Sono stati evacuati di circa 10mila abitanti residenti nella zona rossa ed è stata predisposta l’accoglienza e dei cittadini presso i padiglioni 2 e 3 del Lingotto Fiere di Torino.

I volontari delle Pubbliche Assistenze Anpas Croce Bianca Orbassano, Croce Verde Bricherasio, Croce Verde None, Croce Bianca di Volpiano e di Anpas Sociale di Grugliasco hanno allestito presso il Lingotto la Struttura protetta per l’infanzia, un’area giochi, per l’intrattenimento dei bambini. Inoltre la Pubblica Assistenza Anpas, Croce Giallo Azzurra di Torino è impegnata, sempre al Lingotto, nel servizio di assistenza sanitaria con un presidio di ambulanza ed equipaggio di volontari soccorritori insieme al personale sanitario dell’ambulatorio medico e veterinario allestito dall’Asl Città di Torino.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

Grugliasco (To), 1 dicembre 2019

