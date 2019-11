La serata sul tema del soccorso pediatrico organizzata dalla Pubblica Assistenza Anpas, Croce Verde di Bagnolo Piemonte lo scorso 22 novembre ha ottenuto un’ottima risposta da parte dei cittadini, infatti vi hanno partecipato oltre 40 persone, soprattutto giovani genitori.

Comunicato stampa Anpas – Croce Verde Bagnolo – Incontro sul soccorso pediatrico

Gli istruttori della Croce Verde Bagnolo, dopo un breve momento di teoria con il contributo di filmati, hanno poi mostrato e fatto provare ai partecipanti, grazie all’utilizzo di manichini, il massaggio cardiaco e come mettere in atto le semplici tecniche di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo nei lattanti e nei bambini. Manovre che in caso di necessità possono salvare una vita.

I formatori della Croce Verde Bagnolo sono molto soddisfatti della buona riuscita della serata e hanno in programma un nuovo appuntamento in primavera, per un approfondimento sulle malattie e sulle problematiche nell’età pediatrica. Infatti, tra le attività dell’associazione è anche prevista l’educazione sanitaria alla popolazione.

La Croce Verde Bagnolo, associata Anpas, attualmente può contare sull’impegno di 115 volontari, di cui 47 donne, grazie ai quali svolge circa 2.400 servizi annui con una percorrenza di 145mila chilometri. Si tratta di trasporti in emergenza 118 e interospedalieri, servizi ordinari a mezzo ambulanza ad esempio dialisi e terapie anche con mezzi per trasporto disabili e assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

Grugliasco (To), 28 novembre 2019

