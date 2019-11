La Pubblica Assistenza Anpas Gres Gruppo Radio Emergenza Sizzano, da sempre attenta ai temi della prevenzione e della formazione, ha programmato per sabato 16 novembre l’esercitazione di protezione civile in notturna, ProCiv2019, che si svolgerà a Sizzano con inizio alle ore 20.

Comunicato stampa Anpas – Gres Sizzano – ProCiv 2019 Esercitazione di protezione civile

All’esercitazione, oltre ai volontari del Gres di Sizzano, del Gruppo Scorpion di Novara e del Gruppo Aib Antincendi Boschivi di Bellinzago Novarese parteciperanno diverse altre associazioni Anpas: Novara Soccorso, Sre Servizio Radio Emergenza di Grignasco e i Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest di San Maurizio d’Opaglio.

Lo scenario dell’esercitazione di protezione civile è realistico: a causa di eccezionali eventi meteorologici nella zona di Sizzano si verificano un grave incidente stradale, un’esondazione, un incendio e un crollo. Dopo l’allarme dato dal Sindaco, si provvederà a soccorrere alcuni feriti. Inoltre si cercheranno alcune persone disperse grazie all’aiuto di una unità cinofila molecolare e una per la ricerca su macerie.

L’esercitazione coinvolgerà circa un centinaio di persone fra volontari di protezione civile, del soccorso sanitario e figuranti truccati con lesioni e ferite. Verranno impiegati 10 automezzi e tre autoambulanze e si utilizzeranno diverse attrezzature di protezione civile.

Il vicepresidente e responsabile Protezione civile del Gres Sizzano Arnaldo Righetti: «L’esercitazione ProCiv2019 sarà soprattutto un momento formativo e di collaborazione fra i diversi volontari di protezione civile, soccorso sanitario e Aib. Si metteranno in atto tecniche e procedure di protezione civile, si testeranno sul campo la catena di comando, i tempi dei soccorsi, le risposte operative dei volontari. Lo scopo dell’esercitazione è quello di rendere la risposta all’emergenza sempre più efficace e tempestiva. L’esercitazione durerà circa tre ore e al termine terremo un debriefing presso la nostra sede di Sizzano per esaminare e valutare le operazioni messe in atto».

Il Gres Gruppo Radio Emergenza Sizzano, aderente ad Anpas, opera nel campo della protezione civile dal 1990 e nel soccorso sanitario dal 1996. Può contare sull’impegno di 91 volontari, di cui 36 donne, grazie ai quali ogni anno svolge oltre mille servizi con una percorrenza di circa 49mila chilometri. Effettua servizi di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite anche con mezzo attrezzato al trasporto dei disabili e interventi di protezione civile.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

Grugliasco (To), 5 novembre 2019

Luciana SALATO

Ufficio Stampa – Anpas Comitato Regionale Piemonte

Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599

email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it

Sito web: www.anpas.piemonte.it