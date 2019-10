COMUNICATO STAMPA

Lunedì 4 novembre, alle ore 20.30, presso la sede della Pubblica Assistenza Anpas Croce Bianca Rivalta in via Toti 4 a Rivalta di Torino, prenderà il via il corso di formazione gratuito che abilita i nuovi volontari a svolgere servizi di accompagnamento con relazione d’aiuto. Il corso, conosciuto con l’acronimo “Sara”, avrà la durata di dieci incontri per un totale di 40 ore.

Per servizi di accompagnamento si intendono i trasporti ordinari non di emergenza e i trasporti infermi, ossia quei servizi svolti in ambulanza e non, che prevedono la necessità di offrire assistenza sanitaria, ma soprattutto relazionale alla persona accompagnata. In questa categoria di servizi rientrano attività quali il trasporto di dializzati, le dimissioni ospedaliere e l’accompagnamento di persone non autosufficienti a visite ambulatoriali.

«La Croce Bianca Rivalta – spiega il presidente della Pubblica Assistenza Anpas di Rivalta, Roberto Rampone – ha la necessità di nuovi volontari per far fronte alle molte richieste di servizi da parte dei cittadini. I volontari, dopo il corso di formazione certificato dalla Regione Piemonte, potranno svolgere servizi di accompagnamento e trasporti a carattere socio sanitario come quelli interospedalieri per terapie, dialisi o visite mediche, dimissioni da ospedali e case di cura, accompagnamenti in centri diurni di socializzazione o riabilitazione, assistenza ad anziani e disabili con l’utilizzo di auto, pulmini o autoambulanze. Vi aspettiamo».

Il compito dei volontari sarà quello di operare in collaborazione con il personale dell’Associazione nella gestione dei trasporti e nella relazione d’aiuto con il paziente. Un’esperienza di cittadinanza attiva, di crescita umana e di solidarietà.

Per informazioni e iscrizioni contattare la Croce Bianca Rivalta allo 011-9012924, email: info@crocebiancarivalta.it.

La Croce Bianca Rivalta di Torino, associata Anpas, può contare sull’impegno di 143 volontari, di cui 64 donne, grazie ai quali ogni anno svolge oltre 10mila servizi con una percorrenza di circa 276mila chilometri. Effettua servizi di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite anche con mezzo attrezzato al trasporto dei disabili e interventi di protezione civile. La Pubblica Assistenza di Rivalta svolge inoltre formazione sanitaria nelle scuole e corsi di primo soccorso alla popolazione.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

Grugliasco (To), 22 ottobre 2019

