In programma a Verbania tre giornate di eventi, dal 6 all’8 settembre, per festeggiare il 50° anniversario di fondazione della Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Verbania.

Venerdì 6 e sabato 7 settembre, a partire dalle ore 18, si terrà la prima edizione del “VerdeMaggioreFestival” organizzato dalla Croce Verde Verbania con il patrocinio del Comune di Verbania. Il Festival che ha finalità di aggregazione sociale e solidaristiche, con la raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza, diventerà un appuntamento annuale e un grande evento per il territorio con musica, degustazioni enogastronomiche, mercatini e spettacoli.

Il “VerdeMaggioreFestival” quest’anno vedrà la partecipazione, venerdì 6 settembre, di diversi artisti e gruppi musicali, anche internazionali, interverranno la Rezophonic Band con special guest: Roy Paci, Eva Poles, Andy. E ancora Omar Pedrini, Shandon, Punkreas. Sabato 7 settembre sono in programma lo spettacolo comico con Beppe Braida e Dedio, i fuochi d’artificio e tanta musica. Il palco sarà galleggiante e sarà montato su una chiatta ancorata sul lungolago di Pallanza che dà su piazza Garibaldi. Lo slogan scelto dagli organizzatori è: “Segui il canto delle sirene per regalare a Verbania una nuova ambulanza”.

Domenica 8 settembre si svolgeranno i festeggiamenti istituzionali per i 50 anni della Croce Verde Verbania. Si inizierà alle 10.15 con la parata di volontari e mezzi con partenza da Fondotoce proseguendo per Intra e Pallanza. Sfileranno anche le ambulanze storiche Anpas, la Lancia Flaminia della Croce Verde Alessandria e la Fiat 850 della Croce Verde di Torino e le barelle a mano della Croce Verde Nizza Monferrato di oltre un secolo fa.

A partire dalle ore 11 sono previsti i saluti delle autorità e l’intervento del presidente nazionale Anpas, Fabrizio Pregliasco, l’inaugurazione dei nuovi automezzi, la premiazione dei volontari con oltre 25 anni di servizio, verranno anche consegnati i riconoscimenti ai passati presidenti.

Al termine si terrà il pranzo conviviale in piazza e la realizzazione sul posto di una torta offerta dall’Associazione Pasticceri del Vco per festeggiare gli 80 anni della Città di Verbania e i 50 anni della Croce Verde Verbania.

Durante la giornata sono previste diverse attività che coinvolgeranno i cittadini con la presentazione dei servizi di Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) che conta 83 associazioni in tutto il Piemonte, tra cui anche la Croce Verde di Verbania. Si terranno delle dimostrazioni di primo soccorso con volontari e ambulanze e interventi delle Unità Cinofile da Soccorso Anpas provenienti da San Maurizio d’Opaglio.

In programma anche altre attività Anpas come quelle svolte dalla Scuola guida per conducenti mezzi di soccorso, dalla Squadra di Montagna per il soccorso sulle piste da sci, dalla Protezione Civile, dal Gruppo truccatori di lesioni e ferite, finalizzate alla formazione dei volontari e alle dimostrazioni di soccorso. Intrattenimento con trucca bimbi, pet therapy e clownterapia.

Il presidente della Croce Verde Verbania, Luca Sfolzini: «Il 50° anniversario di fondazione della Croce Verde Verbania ci offre l’opportunità di evidenziare il forte legame della nostra associazione con il territorio e la comunità. Siamo partiti, lo scorso autunno, con il concorso per le scuole sul valore e sul ruolo del volontariato nella società e con la Tavola rotonda sui valori della solidarietà e partecipazione sociale per arrivare al lancio della prima edizione del “VerdeMaggioreFestival”, un importante evento a scopo solidale con l’ambizione di diventare un appuntamento fisso per la Città. Ringrazio tutti i volontari e i soci che con il loro impegno e il loro sostegno hanno fatto diventare la Croce Verde Verbania un consolidato punto di riferimento per la cittadinanza».

La Croce Verde Verbania, associata Anpas, grazie ai suoi 178 volontari, di cui 76 donne, e 8 dipendenti, svolge annualmente oltre 8.500 servizi divisi fra servizi di emergenza sanitaria a mezzo ambulanza, trasporti ordinari di tipo socio-sanitario e assistenza a eventi e manifestazioni con una percorrenza superiore ai 147mila chilometri. Il parco automezzi è composto da cinque ambulanze e quattro mezzi attrezzati per trasporto di persone con disabilità e tre altri mezzi per servizi socio sanitari.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 83 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

