Nella Giornata del Soccorso al Castello di Racconigi la Fondazione Crt ha premiato le associazioni di volontariato vincitrici dei bandi “Missione Soccorso e “Mezzi per la Protezione civile”, per l’acquisto di nuove ambulanze e veicoli pick up destinati al Piemonte e alla Valle d’Aosta. Tra le associazioni vincitrici anche le Pubbliche Assistenze aderenti ad Anpas, premiate con nove nuove ambulanze e un mezzo di protezione civile.

Comunicato stampa Anpas – Fondazione Crt premia Anpas

Alla 16ma Giornata del Soccorso, dedicata a tutti gli operatori dei servizi di emergenza e Protezione civile, sono intervenuti: il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi e l’assessore regionale alla Protezione Civile Marco Gabusi.

Pubbliche Assistenze Anpas premiate con le nuove ambulanze sono:

Croce Verde di Alessandria (Al), Croce Verde di Casale Monferrato (Al), Croce Verde di Saluzzo (Cn), Sre Servizio Radio Emergenza di Grignasco (No), Vssc Volontari Soccorso Sud Canavese di Caluso (To), Croce Verde di Torino (To), Croce Verde di Gravellona Toce (Vb), Volontari del Soccorso di Ornavasso (Vb), Croce Bianca di Alice Castello (Vc).

La Squadra Nautica di Salvamento di Verbania (Vb) ha ottenuto il contributo per l’acquisto del nuovo mezzo di protezione civile.

Presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia: «La Giornata del Soccorso è un’occasione speciale per la Fondazione Crt, perché ci dà l’opportunità di incontrare i volontari della Protezione civile e del 118: una comunità che si prende cura delle persone e del territorio con un impegno e una forza esemplari. Fondazione Crt da anni accompagna le Associazioni di primo soccorso del Piemonte e della Valle d’Aosta, destinando loro ambulanze e mezzi: un polmone fondamentale per il mantenimento dell’efficienza del servizio di emergenza».

Luciano Dematteis, consigliere delegato Anpas Piemonte. «Una giornata importante per Anpas e le sue associate. I contributi di Fondazione Crt sono indispensabili per migliorare le attività sia di servizio sanitario sia di Protezione civile. Ringraziammo il professor Quaglia e la Fondazione Crt per il sostegno alle associazioni di volontariato».

Il bando Missione Soccorso, operativo nel campo dell’emergenza sanitaria, assegna contributi alle associazioni di volontariato convenzionate con il Sistema 118 della Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’acquisto di autoambulanze da destinare al servizio di soccorso di emergenza. Il progetto Missione Soccorso garantisce il ricambio delle autoambulanze non più convenzionabili, circa un quinto del totale, operanti sul territorio per il mantenimento dell’efficienza del servizio di emergenza sanitario.

Il bando Mezzi di protezione civile è destinato alle organizzazioni di volontariato non profit che svolgono attività di Protezione Civile nelle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta per l’acquisto di automezzi idonei al trasporto di persone e attrezzature sul territorio regionale e nazionale.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

Le FOTO in buona risoluzione delle Giornata del Soccorso 2019 e delle premiazioni sono disponibili al seguente link:

https://www.flickr.com/photos/anpas-piemonte/albums/72157711086371581

Grugliasco (To), 27 settembre 2019

Luciana SALATO

Ufficio Stampa – Anpas Comitato Regionale Piemonte

Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599

email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it

Sito web: www.anpas.piemonte.it