La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Asti celebra il suo 110° anniversario di fondazione e per l’occasione ha programmato tre giornate di festa presso la propria sede di corso Genova 26 ad Asti.

Comunicato stampa Anpas – Croce Verde Asti compie 110 anni

I festeggiamenti inizieranno il 7 giugno, a partire dalle ore 22, con il concerto degli Explosion, l’ingresso è gratuito a offerta libera. Durante la serata si potranno gustare friciule, patatine e bevande grazie alla collaborazione del Comitato Palio Rione Cattedrale.

Sabato 8 giugno, dalle ore 20, si terrà una cena a base di grigliata riservata a volontari, soci e simpatizzanti.

La cerimonia ufficiale dei 110 anni della Croce Verde Asti si terrà domenica 9 giugno, a partire dalle ore 9.00, sempre presso la sede della Croce Verde alla presenza delle autorità cittadine.

In programma la premiazione dei volontari Giorgio Brondolo e Fausto Grassi per i 25 anni di servizio attivo in associazione, la funzione religiosa e l’inaugurazione di tre nuovi automezzi per il trasporto delle persone disabili. Il taglio del nastro sarà affidato alle madrine Graziella Maggiora, Fiorella Carpino e Claudia Cappelli. A seguire il rinfresco.

Durante i tre giorni della manifestazione sarà allestita, presso la sede, una mostra fotografica con immagini storiche dell’Associazione.

Giorgio Bertolino, presidente Croce Verde Asti: «Centodieci anni di attività sono un importante traguardo. Ringraziamo le istituzioni locali con le quali collaboriamo quotidianamente e tutti i volontari e i dipendenti della Croce Verde per l’impegno e la professionalità messi nello svolgere i servizi in favore della popolazione. Grazie anche a tutti coloro che stanno lavorando alla buona riuscita delle tre giornate di festa».

Le tappe più significative a sostegno di Asti e della sua gente

La Croce Verde Asti fu fondata il 1 maggio 1909 da un gruppo di operai della Vetreria di Asti, grazie all’intuizione del Colonnello medico Ettore Piccinini, che fu il primo presidente.

La Croce Verde ha superato due guerre ed è arrivata fino ad oggi, continuando a svolgere instancabilmente le sue attività con lo stesso entusiasmo degli inizi, confermandosi come punto di riferimento per le persone in difficoltà.

Fondamentale fu l’apporto dato dai volontari della Pubblica Assistenza durante le due alluvioni che misero in ginocchio la città: nel 1948 del 1994. La solidarietà della Croce Verde Asti si spinse anche fuori porta in numerose occasioni, prima tra tutte quella del 1980 in cui vennero inviati volontari, mezzi e viveri in Irpinia, sconvolta da un ingente terremoto. Da quell’esperienza nacque il nucleo di Protezione Civile della Croce Verde, attualmente ancora attivo con i suoi sommozzatori.

La storia della Croce Verde fu però segnata anche da episodi negativi. Fu nel 1935 che una legge del regime fascista costrinse alla chiusura tutte le associazioni di Pubblica Assistenza, obbligate a confluire nella Croce Rossa. La Croce Verde donò i suoi averi al reparto pediatrico dell’ospedale e la bandiera venne trafugata e sotterrata da alcuni volontari. Soltanto al termine della Seconda Guerra Mondiale la bandiera ricomparve e la Croce Verde ritornò a esistere.

Le quotidiane attività dell’associazione subirono poi, in tempi più recenti, un’importante riorganizzazione con la nascita del servizio di emergenza territoriale 118. Dal 1997, infatti, la Croce Verde collabora con l’Asl per la gestione dei mezzi di soccorso avanzato e di base, oltre all’allestimento dell’unità mobile di rianimazione.

Oggi i volontari soccorritori della Croce Verde Asti sono oltre 300, di cui 122 donne, organizzati in squadre notturne e diurne che affiancano gli oltre 11 dipendenti. La Croce Verde Asti effettua oltre 11mila servizi annui. Si tratta di trasporti in emergenza urgenza 118, prestazioni convenzionate con le Aziende sanitarie locali, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni sportive con una percorrenza di circa 266mila chilometri.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 9.785 volontari (di cui 3.611 donne), 6.403 soci, 447 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 415 autoambulanze, 206 automezzi per il trasporto di persone disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 4 imbarcazioni, svolgono annualmente 479.221 servizi con una percorrenza complessiva di quasi 16 milioni di chilometri.

