La Croce Verde di Nizza Monferrato, associata Anpas, promuove per il mese di maggio una serie di eventi finalizzati a una raccolta fondi a sostegno delle attività della Pubblica Assistenza nicese e alla costruzione della nuova sede.

Comunicato stampa Anpas – Croce Verde Nizza eventi maggio

Mercoledì 1 maggio, a partire dalle ore 16.30 nei giardini di Palazzo Crova, in via Crova 2 a Nizza Monferrato, si terrà la sfilata di moda con degustazione a cura del Leo Club Nizza Monferrato Canelli. Il ricavato verrà devoluto alla Croce Verde Nizza Monferrato.

Domenica 5 maggio e domenica 12 maggio dalle ore 9.30 alle 13, in occasione della festa della mamma, i volontari della Croce Verde Nizza Monferrato saranno presenti in piazza del Municipio con un banchetto per l’offerta di dolci e fiori. Il presidente Piero Bottero invita a intervenire numerosi.

La Croce Verde di Nizza Monferrato può contare sull’impegno di 171 volontari grazie ai quali nell’ultimo anno si sono svolti oltre 8.600 servizi. Si tratta di emergenza 118, trasporti ordinari con ambulanza per dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, servizi di accompagnamento a visite, anche con mezzi attrezzati per il trasporto di persone disabili, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

Grugliasco (To), 15 aprile 2019

