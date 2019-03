Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) aderisce alla XXIV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e all’appello di Libera.

Il 21 marzo, Padova sarà la città principale, ma simultaneamente in oltre 4000 luoghi d’Italia verranno letti i nomi delle vittime innocenti delle mafie.

In Piemonte la piazza principale sarà Novara, una città dove non si registra nessuna operazione antimafia, ma non mancano novaresi condannati per 416-bis o per concorso esterno in associazione mafiosa, oltre a diversi casi di estorsione e usura, spesso perpetrati con modalità criminali molto vicine a quelle mafiose, di prostituzione e di reati ambientali gravi, con tanto di collegamenti con la ‘ndrangheta.

Tra le associazioni Anpas che parteciperanno direttamente all’iniziativa sulla piazza di Novara ci sarà anche la Pubblica Assistenza Novara Soccorso. I volontari Anpas sono vicini a chi non si rassegna alla violenza mafiosa, alla corruzione e agli abusi di potere, e intendono valorizzare l’opera di tante realtà, laiche e cattoliche, istituzionali e associative, impegnate per il bene comune, per la dignità e la libertà delle persone.

Il 21 marzo a Novara la partenza del corteo è previsto per le ore 9 dallo Stadio Piola con arrivo in piazza Martiri della Libertà.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

