La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Bagnolo Piemonte, nell’ambito degli eventi in programma per i 30 anni di fondazione, il 15 marzo scorso ha organizzato un incontro con i giovani degli oratori di Bagnolo e Barge per un momento di riflessione sul tema del “dono di sé per gli altri”. L’ evento si è tenuto presso l’oratorio parrocchiale di Bagnolo.

Il presidente della Croce Verde Bagnolo, Stefano Pasian: «L’incontro è stato curato dai giovani della Pubblica Assistenza bagnolese, mentre la riflessione è stata guidata dal Vescovo di Saluzzo Monsignor Cristiano Bodo nella veste di animatore e comunicatore, simpatico e coinvolgente. Erano presenti all’incontro i parroci di Bagnolo e di San Martino di Barge e il sindaco di Bagnolo Bruno Franco Fabio. Lo spunto di discussione e approfondimento sul tema è stato il Vangelo di Luca dove si parla del buon samaritano e del prossimo. La Croce Verde ha così unito istituzioni civili e religiose, giovani e meno giovani per confrontarsi su un tema che tocca tutti noi da vicino. Il Vescovo ha confermato che, grazie a iniziative come questa della Croce Verde, c’è l’interesse e l’intenzione di lavorare con i giovani sul territorio per costruire insieme un percorso di crescita che aiuti a coltivare, per il futuro, quei valori che ci rendono portatori di pace, fratellanza, solidarietà e aiuto. Valori questi che Anpas ha scritto sulla sua carta di identità. La Croce Verde di Bagnolo ringrazia il Sindaco e i parroci di Bagnolo e di San Martino di Barge, per l’opportunità di questo incontro, Monsignor Cristiano Bodo per essere intervenuto e per la sua simpatia, i giovani del territorio e gli animatori delle parrocchie di Barge e Bagnolo per l’impegno sociale e la testimonianza sul territorio».

La Croce Verde Bagnolo, associata Anpas, attualmente può contare sull’impegno di 115 volontari, di cui 47 donne, grazie ai quali svolge circa 2.400 servizi annui con una percorrenza di 145mila chilometri. Si tratta di trasporti in emergenza 118 e interospedalieri, servizi ordinari a mezzo ambulanza ad esempio dialisi e terapie anche con mezzi per trasporto disabili e assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

