Le Dame Patronesse della Croce Verde Torino invitano all’esposizione “Vintage: dall’immagine all’oggetto” allestita nei locali di Eventa, in via dei Mille, 42 a Torino da mercoledì 6 a venerdì 8 marzo, con orario continuato dalle ore 10.30 alle 18.30.

Le Dame Patronesse della Croce Verde Torino si sono impegnate in un’ampia raccolta di manifesti e oggetti vintage di uso quotidiano oltre a piccole curiosità e raffinatezze uscite dal baule della nonna, esempi di stile di vita che appartengono ad un’epoca sicuramente più tranquilla.

Un’escursione nel passato che offre spunti di riflessione e momenti di piacevoli visioni. Alcuni pezzi sono esclusivamente dedicati alla mostra, mentre altri possono essere ceduti a fronte di un’offerta. L’ingresso è libero. L’eventuale ricavato della mostra sarà destinato al fondo costituito per l’acquisto di una nuova ambulanza attrezzata.

La Croce Verde Torino, associata all’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), è un’associazione di volontariato, fondata nel 1907, che opera nei comuni di Torino, Alpignano, Borgaro-Caselle, Ciriè, San Mauro e Venaria Reale operando nel campo sanitario con servizi d’istituto di trasporto e di soccorso sanitario urgente anche in convenzione con il Sistema di emergenza sanitaria 118. I servizi sono diretti a tutte le persone che, momentaneamente o permanentemente, sono in stato di necessità. Oggi i volontari soccorritori della Croce Verde Torino sono oltre 1.300, organizzati principalmente in squadre notturne e diurne.

